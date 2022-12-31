Путин выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Бенедикта XVI

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 декабря, выразил соболезнования папе римскому Франциску по поводу смерти почетного папы Бенедикта XVI.

«Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Российский лидер заявил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI, и он сохранит самые светлые воспоминания о нем.

Ранее в этот день в Ватикане сообщили, что Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae. Церемония похорон пройдет на площади Святого Петра в 9:30 (11:30 мск). Службу возглавит папа римский Франциск.

Тело усопшего будет выставлено в Соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими».

В свою очередь патриарх Кирилл отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию. Он подчеркнул, что лично встречался с ушедшим из жизни понтификом и видел его глубокую любовь к восточному христианству.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.