Патриарх Кирилл отметил отношение папы Бенедикта XVI к православию

Патриарх Кирилл отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию. Об этом предстоятель русской православной церкви заявил 31 декабря в соболезновании папе римскому Франциску.

«Многолетний жизненный путь Его Святейшества ознаменовал целую эпоху в истории Римско-католической церкви, которую он возглавлял в непростой исторический период, связанный со многими внешними и внутренними вызовами», — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что лично встречался с ушедшим из жизни понтификом и видел его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия.

«За время понтификата Бенедикта XVI отношения Русской православной церкви и Римско-католической церкви получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого», — говорится на сайте патриархии.

О том, что почетный папа Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни, стало известно ранее в субботу. Он умер в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

28 декабря в Ватикане сообщили об ухудшении состояния почетного папы. Отмечалось, что папа римский Франциск приезжал его навестить.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м.

Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.