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Почетный папа Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни
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Почетный папа Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Почетный папа Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в Ватикане.

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«С прискорбием сообщаем вам, что почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 (11:34 мск. — Ред.) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — сообщает официальное издание Ватикана Vatican News на странице в Twitter.

Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.

28 декабря в Ватикане сообщили об ухудшении состояния почетного папы. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни рассказал, что папа римский Франциск приезжал его навестить.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

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