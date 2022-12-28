В Ватикане сообщили об ухудшении состояния почетного папы Бенедикта XVI
Состояние 95-летнего почетного папы Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, сообщил 28 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«Я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение его состояния в связи с преклонным возрастом», — сказал он журналистам.
По словам Бруни, на данный момент ситуация находится под контролем, за Бенедиктом XVI постоянно наблюдают врачи. Он также рассказал, что папа римский Франциск отправился его навестить.
Также папа римский попросил всех помолиться за Бенедикта XVI.
«Я хотел бы попросить всех вас совершить особую молитву за папу Бенедикта XV. ‹...› Вспомните его, он очень болен, прося Господа утешить его и поддержать», — цитирует его Vatican News в Twitter.
Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013 году по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.