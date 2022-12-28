Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции человек погиб в результате падения пассажирского самолета
Армия
В ЛНР сообщили об уничтожении 85 бойцов ВСУ и более 20 единиц техники
Туризм
Платежная карта для иностранцев появится в России в ближайшее время
Спорт
Матыцин заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России
Экономика
В РАНХиГС сообщили об отмене Гайдаровского форума
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Авто
Chery объявила цены в Китае на новый кроссовер Tiggo 9
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Общество
В столице Тывы запретили продажу алкоголя на Новый год
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Мир
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада

В Ватикане сообщили об ухудшении состояния почетного папы Бенедикта XVI

0
Фото: REUTERS/Sven Hoppe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние 95-летнего почетного папы Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, сообщил 28 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Папа римский не отменил ни одной своей службы»
Посол России в Ватикане Александр Авдеев — о том, как выглядит и чем живет оплот католичества во время пандемии

«Я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение его состояния в связи с преклонным возрастом», — сказал он журналистам.

По словам Бруни, на данный момент ситуация находится под контролем, за Бенедиктом XVI постоянно наблюдают врачи. Он также рассказал, что папа римский Франциск отправился его навестить.

Также папа римский попросил всех помолиться за Бенедикта XVI.

«Я хотел бы попросить всех вас совершить особую молитву за папу Бенедикта XV. ‹...› Вспомните его, он очень болен, прося Господа утешить его и поддержать», — цитирует его Vatican News в Twitter.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013 году по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022