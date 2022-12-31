Папа святого престола: в возрасте 95 лет умер бывший понтифик Бенедикт XVI

В Ватикане в возрасте 95 лет скончался бывший папа римский Бенедикт XVI. Он стал первым понтификом, который ушел на покой по состоянию здоровья, а также первым за 500 лет главой святого престола немецкого происхождения. Его называли интеллектуалом, который владел восемью языками, а также написал свыше трех десятков книг. При этом нахождение Бенедикта XVI во главе католической церкви было окутано скандалами. Одни припоминали ему юношеские годы в гитлерюгенде, а также службу в вермахте, другие — критиковали его за консерватизм во взглядах, а также противоречивое отношение к мусульманам. Каким запомнился бывший понтифик — в материале «Известий».

С детства мечтал стать священником

Как писали биографы бывшего понтифика Йозефа Ратцингера, который впоследствии выбрал себе имя Бенедикта XVI, стать священнослужителем он мечтал еще в детстве. Вместе со старшим братом Георгом они часто «играли, представляя, что проводят мессу», при этом маленький Йозеф заявлял, что когда-нибудь станет кардиналом. Родители лишь поддерживали набожность детей.

Будущий папа римский родился в баварском городе Марктль в семье убежденных католиков в Страстную субботу и на следующий день, в Пасху, его крестили. Как потом признавался Бенедикт XVI, всю жизнь он видел в этом определенное предзнаменование.

Однако путь в Ватикан был довольно тернист. В юности произошло событие, которое чуть не поставило крест на карьере священнослужителя. Недоброжелатели потом не раз припоминали будущему понтифику его «нацистское прошлое» — объяснения Ратцингера о том, что он никогда не симпатизировал нацистам, не помогали. В 14 лет Йозеф вступил в гитлерюгенд, а после служил в вермахте. Дезертировав и вернувшись домой, он был арестован американцами и пару месяцев провел в лагере для военнопленных.

Фото: wikimedia.org 14-летний Йозеф Ратцингер в форме "гитлерюгенда"

Освободившись, Ратцингер решил изучать философию и теологию в Богословском университете. После защиты диссертации он и вовсе стал одним из лучших теологов страны. Своими знаниями он делился со студентами, преподавая в университетах Тюбингена и Бонна.

Религиозная карьера развивалась стремительно: вначале он стал новым архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а потом папа римский Павел VI возвел его в кардиналы.

В Ватикане священнослужитель из ФРГ сразу прослыл интеллектуалом. Он написал свыше трех десятков книг, а также владел многими иностранными языками: английским, ивритом, испанским, итальянским, латынью, немецким, польским, португальским, а также мог читать тексты на древнегреческом. Неудивительно, что спустя некоторое время после переезда Ратцингер фактически стал главным богословом католической церкви, определяющим ее догмы. В частности, он был ярым противником абортов.

Впрочем, порой он выступал с инициативами, которые впоследствии сам отвергал. Например, в 1970 году вместе с некоторыми другими теологами ФРГ Ратцингер требовал реформировать католическую церковь. Так, он ратовал за отмену обета безбрачия для священнослужителей. Однако спустя семь лет выступил за сохранение целибата.

Друзья будущего понтифика рассказывали, что, живя в Ватикане, он скучал по родной Баварии, поэтому знакомые постоянно привозили из Мюнхена баварские сосиски и другие любимые продукты; на Рождество он украшал жилище рождественскими венками. Сохранять дома уют и создавать в Ватикане «маленькую Баварию» ему помогала сестра Мария, повсюду следовавшая за братом.

Против абортов и пророка Мухаммеда

В 2005 году, спустя 17 дней после смерти папы римского Иоанна Павла II, Йозеф Ратцингер был избран новым понтификом, который выбрал себе имя Бенедикт XVI. Впервые за пять столетий папой стал кардинал германского происхождения.

Во главе католической церкви новый папа показал себя истинным консерватором. Он издал несколько указов против рукоположения женщин, против гомосексуальных браков и прерывания беременности.

Помимо этого, он выпустил папские энциклики, которые были посвящена различиям между плотской любовью между мужчиной и женщиной и бескорыстной любовью к богу, а также рассуждениям о церкви, которая демонстрирует свою любовь к людям через милосердие.

Папа святого престола Папа Бенедикт XVI после избрания новым понтификом 19 апреля 2005 года Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach CRB/DY

Вообще фигура папы римского была довольно противоречивой. Одни называли его очень скромным и консервативным. Другие описывали его как открытого и жизнерадостного человека. В частности, агенты тайной полиции ГДР «Штази», долгое время следившие за Йозефом Ратцингером, писали, что «собеседников привлекает некий шарм, которым обладает священнослужитель, хотя вначале он держится несколько робко».

Большой урон репутации Бенедикта XVI нанесли скандалы вокруг священников католической церкви, обвиненных в педофилии. Впоследствии они обернулись жесткой критикой в адрес самого папы. В частности, его обвиняли в укрывательстве таких случаев в бытность кардиналом.

Также большой скандал разгорелся после Регенсбургской речи понтифика. В своем выступлении он привел слова одного из византийских императоров о пророке Мухаммеде. «Покажи мне, что нового принес Мухаммед, и ты найдешь там только нечто злое и бесчеловечное, такое, как его приказ распространять мечом веру, которую он проповедовал», — процитировал понтифик.

Эта фраза спровоцировала большое возмущение в мусульманском мире. В Пакистане ее восприняли как «унижающей ислам», на западном берегу реки Иордан сожгли три католических храма, от исламских радикалов поступали угрозы «разрушить стены Рима», в Ираке сожгли чучело Бенедикта XVI, в Сирии потребовали наказать понтифика «по законам шариата за оскорбление пророка».

«Из-за своих высказываний папа римский войдет в историю такой же негативной фигурой, как Гитлер или Муссолини», — заявил занимавший тогда пост заместителя главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Салих Капусуз.

В целом все политические и духовные лидеры мусульманских стран восприняли цитату, которую привел в своем выступлении понтифик, как оскорбление своих религиозных чувств. Впоследствии Ватикану пришлось не раз пояснять позицию папы, а самому понтифику извиняться за эти слова.

Ушел для блага церкви

После этого служение во главе католической церкви проходило довольно спокойно. В 2013 году он провел крещенскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане, а через некоторое время заявил о своем отречении. Бенедикт XIV стал первым за шесть веков главой католической церкви, который отрекся от святого престола. По его словам, он оставил пост в 85 лет «для блага церкви», поскольку «ощущал нехватку сил». Он был одним из самых немолодых понтификов за всю историю.

Папа святого престола Бенедикт XVI Фото: REUTERS/Max Rossi

Покинув престол, Бенедикт XVI жил в титуле почетного папы в Ватикане вплоть до своей кончины 31 декабря 2022 года. В последние два года бывший понтифик был очень слаб. Он серьезно заболел после визита в Германию в 2020 году.

Занимавшая тогда пост канцлера Ангела Меркель назвала Бенедикта XVI «истинным строителем мостов между конфессиями, религиями и континентами». «Я ожидаю от его святейшества, указывающего путь наставления, а также его выступления в защиту неотъемлемого права человека на сохранение своего достоинства, против войны и насилия, за мир и свободу», — заявила тогда политик.