Ангел или демон: Ватикан откроет тайные архивы о «папе Гитлера»

Ватикан в будущем году предаст огласке документы, касающиеся отношений главы Римско-католической церкви с нацистами в период Второй мировой войны. По мнению Святого престола, это позволит делать справедливые, хотя, возможно, и критические оценки деятельности папы Пия XII. В том, почему публикации секретных материалов активно добивались жертвы холокоста и найдутся ли в архивных документах ответы на их вопросы, разбирались «Известия».

Пролить свет

Ватикан в будущем году предоставит историкам и исследователям возможность изучить хранящиеся в Секретном архиве документы, касающиеся понтификата папы Пия XII (Эудженио Пачелли), в том числе его отношений с нацистами Германии и Италии в годы Второй мировой войны. Такое обещание папа римский Франциск дал 4 марта, когда встречался с сотрудниками архива. Огласке планируется придать тысячи документов — телеграмм, речей и писем.

папа Папа римский Франциск Фото: REUTERS/Yara Nardi

Дата объявления не случайна — 2 марта исполнилось 80 лет со дня избрания папы Пия XII. По словам Франциска, снятие грифа «Секретно» с части архивов даст возможность провести «серьезные и объективные исследования», а также «справедливо оценить сложные моменты того понтификата» и осознать предпринятые церковью в годы Второй мировой попытки «поддержать, хотя бы тайно, гуманитарные начинания».

Ранее Ватикан собирался предать гласности архивы, касающиеся периода Пачелли, лишь в 2028 году — по традиции данные рассекречиваются только через 70 лет после окончания понтификата (Пий XII умер в 1958 году). Однако, по словам папы Франциска, Святой престол «не боится истории». Он также допустил, что критика в адрес Пия XII «была, можно сказать, предвзятой и преувеличенной». Впрочем, уже довольно скоро об этом можно будет судить, исходя из реальных документов.

«Папа Гитлера» или дипломат?

Пачелли был избран на папский престол в марте 1939 года, за шесть месяцев до начала Второй мировой войны. Тема его отношений с нацистами активно изучается историками, в том числе в свете тех обвинений, которые в его адрес выдвигают жертвы холокоста и их родственники. Так, например, фото папы Пия XII в посвященном холокосту мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле, снабжено подписью, гласящей, что понтифик «не вмешался», когда римских евреев отправляли в Освенцим.

папа Пий XII (Эудженио Пачелли) — папа римский с 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года

« Его критики также заявляли, что он с энтузиазмом отнесся к приходу Адольфа Гитлера к власти и не защищал священников, которые выступали против преследования евреев , а во многих случаях помогали им и представителям других (национальностей) избежать нацистских концентрационных лагерей», — отмечает The Guardian. То, что понтифик якобы симпатизировал лидеру Третьего рейха, дало историку и журналисту Джону Корнвеллу повод назвать свою опубликованную в 1999 году книгу о Пачелли «Папа Гитлера: тайная история Пия XII».

В вину Пачелли ставились не только его действия после начала Второй мировой войны. Еще будучи кардиналом, он в течение многих лет работал над заключением конкордата с нацистской Германией. Документ, многие положения которого действуют до сих пор, был подписан в 1933 году. В соответствии с конкордатом Германия признавала свободу Ватикана в решении церковных вопросов и санкционировала доступ священников в госпитали и другие госучреждения. Ватикан, в свою очередь, отказывался от права на создание политических организаций и соглашался с запретом на членство клириков в партиях.

Многие критики полагают, что Святой престол, заключая конкордат, по сути, пошел на сделку с дьяволом, с учетом того что нацистская идеология и общехристианские ценности несовместимы.

папа Церемония подписания конкордата между Ватиканом и нацистской Германией, 20 июля 1933 года Фото: commons.wikimedia.org

В Ватикане, в свою очередь, говорят о том, что кардиналы-выборщики на фоне нависшей над Старым светом нацистской угрозы сознательно сделали понтификом Пачелли, рассчитывая на его дипломатические навыки. Способность к переговорам будущий папа во многом приобрел еще во время работы в Германии — с 1917 под 1929 год он был там папским нунцием; за этот период он наладил там личные и рабочие контакты, что, правда, позднее лишь подкинуло козырей в руки его критиков.

Профессор университета Брауна в США Дэвид Кертцер отмечает, что Пий XII «был, возможно, самым противоречивым папой в современной истории церкви». Кертцер, который собирает материал для книги об отношениях Пачелли с итальянским диктатором Бенито Муссолини, в интервью The Washington Post также описал понтифика как «осторожного человека, в начале войны соизмерявшего свои действия с оценкой, согласно которой нацисты могли победить и даже оккупировать Ватикан ».

Затормозили с беатификацией

Помимо важной роли в заключении конкордата и связей с политическими режимами Европы, которые пошли на сотрудничество с Гитлером, Пию XII в вину ставится отказ от открытого осуждения геноцида евреев нацистами. Впрочем, отсутствие гневных заявлений и, вероятно, вынужденная сдержанность в оценках позволили Ватикану на деле помогать евреям, многим из которых удалось спастись как раз благодаря тому, что город-государство приютил их на своей территории .

папа Голда Меир — израильский политический и государственный деятель, 5-й премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, министр труда и социального обеспечения Израиля Фото: commons.wikimedia.org

Роль Ватикана в оказании помощи евреям отмечали и многие ведущие политики Израиля. Так, бывший премьер-министр Голда Меир писала: «В течение десяти лет нацистского террора, когда наш народ проходил через ужасы мученичества, папа возвышал свой голос, чтобы осудить угнетателей и проявить сочувствие к их жертвам».

Впрочем, далеко не все были согласны с точкой зрения Меир. Когда 10 лет назад папа Франциск дал старт процессу беатификации Пия XII, ряд еврейских организаций выступил с осуждением этих планов. Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, например, заявлял, что «до тех пор, пока архивы, охватывающие критический важный период с 1939 по 1945 год, остаются закрыты, и до тех пор, пока консенсус в отношении его действий — или бездействия — на фоне преследования миллионов евреев во время холокоста не достигнут, причисление к лику блаженных было бы неуместным и преждевременным».

«Хотя решения о том, на кого следует распространять религиозные почести, принимаются исключительно католической церковью, есть серьезные опасения, касающиеся политической роли Пия XII во Второй мировой войне, которые не должны быть проигнорированы», — отмечал Лаудер.

Запуск процедуры беатификации «папы Гитлера» 10 лет назад едва не стал причиной отмены поездки папы на Святую землю, хотя в итоге этот визит все же состоялся. При этом сам процесс причисления Пия XII к лику святых на фоне активизировавшейся критики в его адрес с тех пор был приостановлен.

папа Могила папы Пия XII Фото: REUTERS/Osservatore Romano

Вопросы останутся

Решение Ватикана открыть архивы было позитивно воспринято евреями по всему миру — хотя и не без некоторого скепсиса. Президент Израиля Реувен Ривлин, например, заявил, что этот шаг папы Франциска «особенно важен в наши дни продолжающихся антисемитских атак, попыток переписывания истории и отрицания холокоста».

Открытие архивов вряд ли сможет изменить мнение еврейской общины Рима в отношении Пия XII, считает главный раввин итальянской столицы Риккардо Ди Сеньи. «В том, что касается событий, произошедших в Риме, мы находимся перед лицом двух противоречивых фактов. Первый из них состоит в том, что евреев, схваченных во время облав, депортировали на поезде в Освенцим, и этот поезд не был остановлен. Эта история всегда вызывала у нас множество вопросов, — сказал Ди Сеньи в интервью «РИА Новости». — С другой стороны, в то же самое время были открыты монастыри, для того чтобы прятать евреев. Так что относительно событий тех дней в Риме имеет место серьезное противоречие. Но попробуйте объяснить это тысячам людей, попавших тогда в Освенцим».

«Мы знаем, что папа Пий (XII) играл важную в роль в попытках спасения евреев от нацистов», — отмечает раввин Давид Розен, директор отдела по международным и межрелигиозным делам в Американском еврейском комитете. «Уверен, что он считал, что поступает правильно — в своем понимании», однако евреи и католики, вероятно, и после открытия доступа к архивам продолжат расходиться в оценке того, были ли действия папы достаточными, полагает Розен, мнение которого приводит The Wall Street Journal.

папа папа римский Пий XII Фото: commons.wikimedia.org

По оценке собеседника газеты, ключевой вопрос — мог ли понтифик сделать больше для предотвращения геноцида евреев нацистами, заняв более активную и открытую позицию, является сугубо гипотетическим.

«Ради поколения выживших»

Преподобный Роберто Реголи, историк в Папском григорианском университете в Риме, также полагает, что обнародование архивов вряд ли даст полноценный ответ на вопрос об отношении понтифика к холокосту — многие документы на эту тему уже были опубликованы святым престолом и священниками в Германии. «Чего мы не знаем, так это проходивших в Ватикане дебатов о том, стоит ли публично выступать» против нацизма, отмечает Реголи, которого цитирует WSJ.

Священнослужитель также добавляет, что документы из Секретного архива при этом помогут понять, «в чем была цель отказа от публичной позиции — в спасении жизней или же там были другие соображения».

Насколько полные ответы на остающиеся вопросы о роли Пия XII позволят получить архивные данные, судить пока трудно. Однако попытки убрать белые пятна в этой истории похвальны сами по себе, уверена директор американского мемориального музея холокоста в Вашингтоне Сара Блумфилд.

«На смену слухам уже давно должны были прийти основательные научные данные, которые можно получить лишь после того, как ученым будет предоставлен полный доступ ко всем этим документам, — отмечается в ее заявлении. — Это важно с точки зрения исторической правды, но есть здесь и крайне важные моральные соображения: это должно быть сделано ради стремительно сокращающегося поколения выживших».