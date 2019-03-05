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Ватикан рассекретит архивы времен Второй Мировой войны

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Фото: TASS/ZUMA
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Папа римский Франциск заявил о решении Ватикана открыть архивы времен Второй Мировой войны. Так он отреагировал на критику в сторону папы Пия XII (был понтификом в 1939–1958 годах), которого обвинили в игнорировании холокоста и недостаточных усилиях для спасения жизней во время войны.

«Церковь не боится истории», — цитирует Франциска агентство Associated Press.

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Документы будут доступны для исследователей со 2 марта 2020 года.

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал такое решение смелым и долгожданным.

«Этот шаг особенно важен в наши дни продолжающихся антисемитских атак, попыток переписывания истории и отрицания Холокоста», — цитирует его ТАСС.

В Израиле неоднократно критиковали Пия XII за позицию во время Второй Мировой. В мемориальном комплексе под его фото в 2005 году даже разместили надпись «Когда до папы дошли известия об уничтожении евреев, он продолжил хранить молчание».

Тогда же в Ватикане решили бойкотировать мемориал.

В 2009 года Главный раввинат Израиля разорвал официальные отношения со Святым престолом из-за возвращения в лоно Католической церкви отрицающего холокост британского епископа Ричарда Уильямсона.

Отношения сторон наладились только после приостановки причисления к лику святых Пия XII.

6 февраля сообщалось, что папе Франциску предложили $1 млн за введение веганской диеты в Великий пост.

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