Дуче над городом: как Муссолини подарил папству Ватикан

В полдень 11 февраля 1929 года в Папском зале Латеранского дворца представитель римского папы Пия XI кардинал Пьетро Гаспарри и глава правительства Италии Бенито Муссолини подписали «Договор между Святым Престолом и Италией» и «Конкордат между Святым Престолом и Италией». Соглашения начинались словами: «Во имя Святой Троицы», довольно непривычными для политического лексикона ХХ века. Муссолини считал это разумным компромиссом: ему удалось подольститься к чопорным иерархам церкви. Пускать их в большую политику он не намеревался. «Известия» разбирались в событиях 90-летней давности, приведших к появлению на карте самого маленького государства мира — Ватикана.

Престарелому Гаспарри церемония далась непросто. А Муссолини выглядел победителем. Когда они скрепили договор подписями, кардинал не без угодливости преподнес главе правительства золотое перо, которым только что поставил свой автограф в историческом документе.

Ватикан_2 Кардинал Пьетро Гаспарри и глава правительства Италии Бенито Муссолини подписывают Латеранские соглашения. 11 февраля 1929 года Фото: Global Look Press

В тот день они провозгласили Ватиканское государство — 44 га земли, находящиеся в исключительной юрисдикции папы, с правом посылать и принимать дипломатические представительства и другими атрибутами суверенитета. Святой Престол получил 750 млн лир наличными и 1 млрд лир в 5-процентных итальянских государственных бумагах в качестве компенсации за церковную собственность, национализированную в 1870 году. Сумма немалая. Правда, на первой стадии переговоров папа требовал 4 млрд.

Конкордат официально придал католицизму в Италии статус единственной государственной религии. Государство наделило духовенство правами в области регулирования брачно-семейных отношений. 10 церковных праздников и воскресенья были объявлены нерабочими днями. По такому случаю на площади святого Петра была отслужена благодарственная месса. Пий XI раздавал благословения из окна своего дворца. Cреди молящихся можно было увидеть и старшую дочь Муссолини — Эдду. Сторонники почтенных традиций — а их в Италии было немало — торжествовали. Для них это был праздник. Причем праздник с долгой предысторией.

Раскаявшийся атеист

Противоречия между Ватиканом и итальянским государством проявились вскоре после провозглашения независимой Италии в 1870 году. Папа потерял статус «хозяина Рима», а Папская область прекратила существование. Противостояние — весьма острое — продолжалось полвека. Католическая церковь считала присоединение Ватикана к итальянскому королевству аннексией. Экстерриториальный статус Ватикана и закон о папских гарантиях они не признавали — ведь эти акты были приняты без согласования с его святейшеством. В возмущении папа Пий IX провозгласил себя «ватиканским узником». С тех пор и до 1929 года сгладить противоречия не удавалось.

Муссолини не был религиозным человеком. Даже в детстве он неохотно посещал храм — редкость для набожной Италии. Проникновение религии во все сферы жизни полуострова раздражало молодого Бенито — истого социалиста. В начале ХХ века итальянские вольнодумцы зачитывались памфлетом с броским названием «Бога нет». Его автором был Муссолини. «Бог не существует. Религия с научной точки зрения — абсурд, на практике это безнравственность, у людей это болезнь», «Все священники, без исключения, приносят вред» — на такие заявления молодой Муссолини не скупился. Правда, с годами он отказался не только от антиклерикализма, но и от многих других убеждений, свойственных ему в юности.

Фото: Global Look Press Глава правительства Италии Бенито Муссолини читает текст Латеранских соглашений. 11 февраля 1929 года

Не был ревностным католиком и король Виктор Эммануил III — сугубо светский государь, который, впрочем, к времени «марша на Рим» Муссолини и его чернорубашечников стал фигурой по большей части декоративной.

Многие епископы еще с начала 1920-х годов поддерживали Муссолини, опасаясь усиления левых. Да и для большинства простых итальянцев голос Церкви по-прежнему звучал внушительно. К тому же и католическая Народная партия еще имела вес в парламенте и считалась антифашистской. До середины 1920-х годов содействие церкви было решительно необходимо лидеру фашистов.

Его антирелигиозные памфлеты больше не переиздавались и даже не упоминались. Фашистская пресса стала представлять своего вождя добродетельным христианином. Муссолини демонстративно окрестил детей и даже обвенчался с супругой. Всё это широко освещали газеты.

Ватикан_3 Латеранский дворец Фото: commons.wikimedia.org

«Мой дух глубоко религиозен. Религия является громадной силой, которую надо почитать и защищать. Поэтому я против антиклерикальной и атеистической демагогии, это всё устаревшие трюки. Я утверждаю, что католицизм — это великая духовная и моральная сила, и надеюсь, что отныне взаимоотношения между итальянским государством и Ватиканом будут вполне дружественными», — заявил Муссолини в одном из первых интервью после прихода к власти.

Вскоре дуче объявил вне закона масонство, освободил духовенство от налогов и пытался спасать от банкротства католические банки. Одновременно под давлением оказались протестанты и мусульмане. Под влиянием Муссолини политики, включая короля, начали принимать участие в богослужениях.

В ответ Церковь стала союзницей фашистской партии на многих фронтах. Во-первых, Пий XI запретил своим духовным чадам поддерживать социалистов и коммунистов. Можно вспомнить и кампанию за повышение рождаемости, и борьбу с «негритянской» модой на танцевальные шоу, и отношение к православным церквям в Палестине, Албании, Греции... В государственных учреждениях повесили распятия, в школах ввели обязательные уроки закона Божьего, в армию вернулись капелланы. В «Доктрине фашизма» Муссолини так сформулировал свою программу отношения к вере: «Фашизм чтит Бога аскетов, святых, героев, а также Бога, как его созерцает и к нему взывает наивное и примитивное сердце народа». Пришла пора «разрубить узел противоречий».

Фото: vaticanstate.ru Границы Ватикана в соответствии с Латеранскими соглашениями

Переговорный процесс начался с секретных встреч Муссолини с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Гаспарри. С мая 1926 года переговоры проходили регулярно — и уже без особой секретности. У Муссолини имелись тайные соглядатаи в ближнем кругу понтифика. Он знал о папе и членах Римской курии гораздо больше, чем им хотелось бы... Антифашистски настроенные ветераны католической Народной партии опасались сближения Ватикана с Муссолини. Опасались, прежде всего, за судьбы Святого Престола. К тому же, муссолиниевская Италия оставалась монархией. И в 1920-е годы — еще не вполне номинально. Что фашисты продержатся у власти два десятка лет, многим вряд ли представлялось реальной перспективой. А король Виктор Эммануил был верен антипапским традициям королевского дома — и принял соглашения только после долгих уговоров и скрепя сердце. Больше двух лет потребовалось сторонам, чтобы прийти к подписанию пакта.

Стратегическое партнерство

Флиртом с Ватиканом Муссолини подготовил общество к своей решительной победе на плебисците 24 марта 1929 года, который легализовал диктатуру фашистской партии. Больше 90% итальянцев одобрили гегемонию Муссолини. Без поддержки католической церкви ему непросто было бы получить такой результат.

И вот Муссолини получил лавры великого стратега, примирившего церковь с государством. 50 лет политики и церковники не могли найти общий язык, а у дуче получилось. В националистическом мировоззрении зрелого Муссолини бесконфликтно уживались языческие и католические мотивы. Он гордился достижениями древних римлян, использовал в пропаганде римскую — языческую по сути — символику. В то же время говорил о «католической миссии» итальянского народа, связывая мировое распространение христианства исключительно с Римом.

Фото: commons.wikimedia.org Папа Римский Пий XI

Но вскоре после подписания желанных соглашений Муссолини снова изменил свое отношение к Ватикану. Он вполне резонно счел, что поддержка верующих итальянцев и так у него в кармане — и теперь следует окоротить потенциального конкурента. Муссолини заявил, что отныне церковь подчинена государству и не должна действовать вопреки воле правительства. Ватикан отреагировал нервно. Уже в 1931 году папа выступил с осуждением фашистской клятвы на верность дуче, которую подданные короля Виктора Эммануила давали с шести лет. На некоторое время церковь вступила в «борьбу за умы» с Муссолини.

Столкнувшись с твердостью дуче, Пий XI предпочел восстановить с ним добрые отношения. Но Муссолини уже принял решение. В конце концов он закрыл многочисленные католические молодежные клубы. Отныне опекать молодежь можно было только с фашистских позиций.

Фото: commons.wikimedia.org Король Италии Виктор Эммануил III

11 февраля 1932 года, в третью годовщину подписания Латеранских соглашений, папа пригласил Муссолини на личную аудиенцию в Ватикане. Недавний революционер картинно преклонил колена и поцеловал руку папы, а тот, как радушный хозяин, провел его по собственной библиотеке. Но это была лишь символическая демонстрация.

На прилавки книжных магазинов вернулись «еретические» романы в ярких обложках. А главное, фашистская партия не отдала под контроль клерикалам систему образования. Словом, роман Ватикана и Муссолини оказался скоротечным. Но в феврале 1929 года сотням тысяч итальянцев казалось, что сотрудничество государства и церкви в Италии будет долгим и взаимополезным.

Затянувшиеся итоги

Папа Пий XI считался сторонником Муссолини. Несколько раз он даже назвал диктатора «посланцем Провидения», «охраняемым Богом». Будущий диктатор еще в 1922 году приветствовал избрание кардинала Акилле Ратти на папский престол — став римским епископом и главой самой многочисленной деноминации христианства, Пий XI не забыл о тогдашней поддержке. Ему не раз приходилось идти против мнения большинства паствы, защищая Муссолини и его чернорубашечников. Многие католики симпатизировали левым, а кровавые расправы над политическими противниками фашистов вызывали протест тех самых «простых итальянцев».

Ватикан во всех случаях сохранял радикальную «антибольшевистскую» линию. Достаточно упомянуть, что папа фактически обрек на изгнание лидера католической народной партии Луиджи Стурцо, который оставался непримиримым противником фашизма. Народная партия, опиравшаяся на церковные приходы, долго оставалась в оппозиции к режиму дуче. Случалось, что Ватикан одергивал своих верных прихожан, наставляя их на путь лояльности по отношению к фашистскому государству. А Стурцо в конце концов оказался в вынужденной эмиграции. Он критиковал Латеранский пакт, потому что не верил в искренность Муссолини. Изгнанник был убежден, что властолюбивый дуче заманивает католиков в ловушку. Нашлись критики соглашений и среди фашистов, но, следуя партийной дисциплине, они смирились с решением вождя.

Ватикан_4 Лидер католической народной партии Луиджи Стурцо Фото: ufficiostampabasilicata.it

Советский Союз, как и итальянские левые, реагировал на соглашения категорично: католическая церковь объединилась с чернорубашечниками, чтобы противостоять волне протеста итальянских трудящихся. В такой постановке вопроса был резон. Вскоре после Латеранских соглашений Муссолини удалось укрепить свою власть, надолго исключив из политической жизни потенциальных соперников.

Современная Италия мало чем напоминает муссолиниевскую. Да и католицизм за последние полвека, после Второго Ватиканского собора, изменился сильнее, чем за несколько предшествующих столетий. Но соглашения, подписанные 90 лет назад, до сих пор остаются основой взаимоотношений итальянского государства и Ватикана. После войны парламентские комиссии не раз ломали головы над пересмотром пунктов, но система устояла. Только статус «государственной религии» в 1984 году упразднили, а еще раньше — в 1969-м — депутаты узаконили разводы, что тоже было нарушением условий Конкордата.

Но в основном Латеранские соглашения действуют и в наше время. И государство Ватикан по-прежнему существует. А значит их подписание имело отношение не только к переменчивой политической конъюнктуре. Хотя многие страницы своей истории времен Муссолини современный Ватикан наверняка предпочел бы стереть.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»