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Итальянская Мантуя лишила Муссолини звания почетного гражданина города

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Фото: commons.wikimedia.org
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Власти итальянского города Мантуя спустя более 90 лет приняли решение лишить звания почетного гражданина города бывшего диктатора Бенито Муссолини, сообщает «РИА Новости».

Такое решение было принято большинством голосов депутатов городского совета вопреки призывам его председателя Массимо Аллегретти не принимать инициативу, выдвинутую группой левых и левоцентристских депутатов.

Глава фракции Демократической партии Джованни Пасетти подчеркнул, что Муссолини не может оставаться среди почетных граждан Мантуи, «потому что он для нее ничего не сделал, а был диктатором и душителем свободы».

Бенито Муссолини был присвоен статус почетного гражданина Мантуи в мае 1924 года. В ту пору практика присуждения подобных званий итальянскому фашистскому лидеру была весьма распространена.

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