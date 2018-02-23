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Ватикан проведет курсы для начинающих экзорцистов

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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Специальный курс по обучению экзорцизму проведут в Папском университете Regina Apostolorum в Риме, сообщает The Local

По данным издания, открыть такие курсы решили из-за большого интереса к данной теме. Только в Италии подобные услуги оказывают не менее 500 тыс. раз в год.

Первое обучение специалистов пройдет в апреле и продлится всего шесть дней. За это время перед слушателями курса выступит множество экспертов.

По словам сицилийского священника и экзорциста Бениньо Палилла, для того, чтобы проводить подобные обряды, необходимо обучаться у специалистов. При этом Палилла рассказал, что далеко не все случаи мнимой одержимости действительно связаны с демонами, многие из них касаются психологических проблем. 

Экзорцизм – это практика изгнания злых духов, бесов, дьявола, джинов из человека, других живых существ или неодушевленных предметов. Начиная с 1614 года в католической церкви этот обряд является строго формализованной процедурой.

Ранее в феврале Папа римский Франциск возобновил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних от сексуального насилия. Такое решение принято после обвинений в педофилии чилийского епископа Хуана Барроса.

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