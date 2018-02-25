Колизей в Риме подсветили красным светом в память о христианских мучениках

Римский Колизей подсветили красным светом вечером 24 февраля в память о христианских мучениках. Как пишет агентство ANSA, такую инициативу предложил фонд «Помощь церкви, которая страдает».

Идею провести церемонию, направленную против преследование христиан, также поддержал Ватикан. Как пишет ТАСС, в мероприятии принял участие глава правительства города-государства кардинал Пьетро Паролин и предсесать Европарламента Антонио Таяни.

Кроме того, подсветка окрасила в красный маронитский храм в сирийском Алеппо и церковь Святого Павла в иракском Мосуле.

Ранее портал iz.ru писал, что с 1 ноября 2017 года для туристов открыли доступ на верхний уровень Колизея. Эта часть сооружения оставалась закрытой для посещения несколько десятков лет.