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Папа римский объявил 23 февраля Днем молитвы и поста за мир

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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Папа римский Франциск объявил 23 февраля Днем молитвы и поста за мир в этом году. Соответствующее заявление понтифик сделал в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает «РИА Новости».

«Перед лицом трагического продолжения конфликтных ситуаций в различных частях мира призываю всех верующих к специальному Дню молитвы и поста за мир 23 февраля, в пятницу первой недели Великого поста. Мы преподносим его прежде всего населению Демократической Республики Конго и Южного Судана», — сказал настоятель Римско-католической церкви.

По словам Франциска, к молитве могут присоединиться все желающие вне зависимости от вероисповедания.

«Каждый может сказать конкретное «нет» насилию в той степени, в какой это зависит от него или от нее», — сказал папа римский.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск, находясь с визитом в Чили, остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому.

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