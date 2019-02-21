Грешным делом: в Ватикане обнаружили рассадник гомосексуализма

Католический мир, возможно, находится на грани тяжелейшего потрясения. 21 февраля ожидается выход книги журналиста, писателя и социолога Фредерика Мартеля «Содом: Дознание в сердце Ватикана» . «Известия» разбирались, насколько расследование может стать опасным для крупнейшей христианской деноминации в мире.

«80% священников Ватикана — гомосексуалисты», — утверждает Мартель на первых же страницах. Книга выходит одновременно на 20 языках, а день презентации выбран неспроста: папа Франциск созвал глав епископских конференций со всего мира на встречу на высшем уровне. Она пройдет с 21 по 24 февраля и будет посвящена рассмотрению случаев сексуальных злоупотреблений в лоне церкви.

Справка «Известий» Фредерик Мартель (Frédéric Martel) родился в городе Шаторенар (недалеко от Авиньона) 28 октября 1967 года. Французский писатель, исследователь и журналист. Специалист в сфере гендерной идеологии. Его наиболее известными работами являются «Розовое и черное. Гомосексуалисты во Франции с 1968 года» (Le Rose et le noir : les homosexuels en France depuis 1968), «О культуре в Америке» (De la culture en Amérique ), «Мейнстрим: обзор глобальной войны между культурой и СМИ» (Mainstream: enquête sur la guerre globale de la culture et des médias), «Долгая дорога геев» (La longue marche des gays)

Незадолго до саммита понтифик попросил глав епископских конференций лично посетить жертв сексуального насилия в качестве предварительного шага к подготовке встречи. С целью, по его собственным словам, «узнать из первых уст о страданиях, которые потерпевшие перенесли». Но публикация «Содома» может вызвать медийный удар по нынешнему главе католической церкви, который за почти шесть лет на престоле св. Петра показал себя человеком куда менее агрессивным по отношению к гей-сообществу, чем его предшественники.

Ватикан Французский писатель Фредерик Мартель представляет свою книгу «Содом: Дознание в сердце Ватикана» Фото: Global Look Press/Annette Reuther

«Я говорю только то, что знаю»

«Секреты Полишинеля? Разговоры о домогательствах? Травля? Я не доверяю слухам и не считаю чужие впечатления достаточным доказательством, чтобы публиковать обвинения в чей-то адрес. Я должен всё увидеть, услышать и задокументировать сам. Только после этого я буду уверен, что всё описываемое мной — неопровержимая правда, — говорит Фредерик Мартель. — Мне приходилось много расспрашивать, ездить и жить, погружаясь в церковь. Я проводил в Риме по неделе каждый месяц, я даже регулярно оставался в Ватикане на несколько суток благодаря гостеприимству высокопоставленных прелатов, которые иногда представляли меня как «человека нашего прихода». Я посетил более 30 стран, встречался с духовенством Латинской Америки, Соединенных Штатов и Ближнего Востока, чтобы собрать более тысячи свидетельств. Я провел более 150 ночей в году вдали от моего дома, далеко от Парижа».

Как объясняет автор, это расследование он вел более четырех лет. За это время писатель опросил в трех десятках государств 41 кардинала, 52 епископов, 45 апостольских нунциев и более 200 священников и семинаристов — всего около 1,5 тыс. свидетелей, так или иначе связанных с Римской курией. К этим источникам из первых рук и персональным контактам добавлена обширная библиография более чем с тысячей ссылок, книг и статей.

Фото: Global Look Press/Io/Ropi Обложка книги «Содом: Дознание в сердце Ватикана»

Тайное слово

Особое внимание Мартель обращает на открывшуюся с неожиданной стороны вполне, казалось бы, тривиальную фразу: «Будь частью прихода».

«Эти три слова, которые могут восприниматься просто как проявление ободрения или высказывание поддержки сообществу, используются внутри круга «своих» в католичестве в качестве пароля, — обнаруживает тайный смысл фразы писатель, не скрывая при этом удивления собственному открытию. — Каждый высокопоставленный клирик, собирающийся вступить в гомосексуальную общину высшего католичества и готовый, если потребуется, открыто заявить о том, что он — гей, произносит это кодовое словосочетание ».

Ватикан Священник католической церкви во время службы Фото: Global Look Press/Guido Kirchner

« Такую книгу вряд ли можно было опубликовать 20 лет назад, даже 10 лет назад. Пути Господа долгое время оставались непостижимыми, — приводит звучащую с определенной иронией реплику Мартеля испанское издание El Confidencial. — Сегодня барьеры не столь высоки и фильтры не столь плотны: уход Бенедикта XVI и реформистская воля папы Франциска позволили освободить слово. Социальные сети, смелеющая на глазах пресса, освещающая бесконечные церковные скандалы с «неоднозначным поведением священнослужителей нетрадиционной ориентации», сделали так, что сегодня можно и нужно раскрыть эту тайну. Эта книга не о церкви, а об особом типе гей-сообщества, составляющего большинство в Ватиканской коллегии кардиналов».

«Хватит лицемерить!»

Как считает Мартель, геи — вовсе не маленькая незаметная группа и даже не сексуальное меньшинство, переставшее прятаться, а система, полностью интегрированная в римско-католическую церковную реальность, в которую вовлечены все страны. И в особенности, по мнению автора, это касается Испании и Колумбии. Фактически одним из идеологов гомосексуализма в католической среде являлся покойный колумбийский кардинал Альфонсо Лопес Трухильо, бывший президент Папского совета по делам семьи. Для Мартеля динамика двойного дискурса (риторика против LGВТ и частная жизнь, полная гомосексуальных отношений) более отчетливо видна в ультраконсервативном секторе, который противостоит нынешнему папе.

Ватикан Папа римский Франциск — 266-й глава католической церкви Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Книга начинается с расшифровки записи телефонного разговора между папой Франциском и Франческо Лепором, бывшим священником, долгое время жившим в Ватикане и который решил побеседовать с понтификом, чтобы «поведать свою историю — как священник стал гомосексуалистом». Нынешний глава католической церкви постоянно призывает священнослужителей отказаться от лицемерия, которое практикуется многими представителями церкви, и честно признаться, кто есть кто на самом деле.

«Само собой разумеется, папа очень хорошо знает, к кому обращается, хотя и не называет адресатов: кардиналы, церемониймейстеры, бывшие госсекретари, заместители, минутанты и камерленго», — говорит Мартель.

Истина Маритена

Мартель рассуждает и об истоках двоемыслия в отношении гомосексуализма в католической среде. Он приводит как пример жизнь французского философа Жака Маритена, одного из виднейших католических богословов ХХ столетия. Писатель утверждает, что Маритен имел гомосексуальные отношения с Эрнестом Психари, одноклассником по элитному Лицею Генриха IV в Париже в 1899 году, еще до принятия будущим ученым католичества (он обратился в христианскую веру уже взрослым человеком, в 1906 году).

«Их любовная идиллия не процветала, хотя оба писали друг другу очень страстные письма, в которых его любовь бросилась в глаза. Но она подавлялась ​​обычаями и гегемонистской моралью того времени, больше сосредоточенными на Боге и войнах, чем на сексуальном освобождении», — пишет Мартель. И приходит к заключению, что «сублимированная гомосексуальность, когда ее не подавляют, часто приводит к выбору безбрачия и целомудрия, а еще чаще — к интернализованной гомофобии. Большинство пап, кардиналов и епископов, которым сегодня за 60, обучались в этой атмосфере. Воздержание и безбрачие священника приведут его в итоге к гомосексуальным связям , которые постепенно станут нормой жизни, а не редким проявлением неординарных чувств. Меньшинство остается меньшинством только на словах. На деле же оно становится большинством, формирующееся и развивающее всевластие которого никому и ничему не удается сдержать. Однако, являясь гомосексуалистами по сути, они остаются гомофобами во внешнем проявлении ».

Скелеты в шкафу

« Чтобы удержаться в Ватикане, необходимо соблюдать «кодекс скелетов в шкафу», — отмечает автор. — Надо уметь терпеть гомосексуализм священников и не забывать извлекать из этого выгоду для себя. Терпимость, благоразумие и секретность — это даже не три важнейшие гарантии выживания при церковном престоле. Проявлять одно или два отдельно взятых качества из названных не обеспечит вам сохранения места под солнцем. Только все три, причем туго переплетенных, собранных в монолит. Это практически как у мафии — никогда не критиковать семью и не выходить из нее».

Фото: Global Look Press/Mirco Toniolo/Ropi Фредерик Мартель

«Не надо думать, что гомосексуализм проник в среду католических иерархов только сейчас. Он всегда там присутствовал и больше того, являлся обязательным элементом. Только раньше в обществе он рассматривался как запретный плод, а нынешняя свобода слова дает возможность заявлять о своей гомосексуальности в открытую. Ватиканские прелаты при этом осуждают отдельные пороки, но таким образом скрывают систему. Ватикан — это крупнейшая в мире община гомосексуалистов», — сказал Мартель в интервью аргентинской газете Clarín.

Продолжение следует?

Интересно, что, рассказывая о «гниении нравов» внутри католической церкви, социолог всё же не удержался от того, чтобы немного скрасить негативное впечатление от приводимых им фактов и выводов.

« Не стоит смешивать гомосексуализм церкви и педофилию , — говорит он в завершение упомянутого выше интервью. — Да, на страницах прессы сейчас много говорится о случаях домогательств священнослужителей в отношении несовершеннолетних. Должен заметить, что цифры огромны: более 6 тыс. обвиняемых священников в Соединенных Штатах, 2 тыс. в Австралии, 1,7 тыс. в Германии, 800 в Голландии и 500 в Бельгии — подозреваемые и обвиняемые в педофилии. Но это не следствие гомосексуальности церкви. Это — другое».

Впечатление такое, что последний абзац помещен в интервью в полном соответствии с законами телесериала: заинтриговать читателя возможным продолжением, предвосхитить новый сезон и обеспечить автору задел для новой скандальной книги.