Заступник интернета: почему итальянского подростка причислили к лику блаженных

Римско-католическая церковь причислила к лику блаженных 15-летнего Карло Акутиса, который увлекался программированием . Мальчик умер от лейкемии в 2006 году, но еще при жизни и после смерти привлек внимание Церкви. Уже идут разговоры о том, что в будущем подростка могут причислить к лику святых как «покровителя интернета» . О том, как жил Карло Акутис, чем известен и для чего католической церкви новый святой, — в материале «Известий».

Помогал бездомным, рассказывал о чудесах

Церемония беатификации (причисления к лику блаженных) состоялась в итальянском городке Ассизи — на родине святых Франциска Ассизского и Клары Ассизской.

«Карло только что был причислен к лику блаженных, но уже стал всемирным феноменом, — отметил на церемонии католический священник и миссионер из Камбоджи отец Уилл Конкер. — Его делает таким необычным тот факт, что он был самым обычным человеком. Мы говорим людям, что парень, за которым вы должны следовать, был очень похож на вас ».

Заступник интернета2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimiliano Migliorato

На первый взгляд Карло действительно мало чем отличался от своих сверстников: носил джинсы и кроссовки, любил играть с собакой, гонять мяч с друзьями и свою PlayStation (правда, отводил видеоиграм не больше одного часа в неделю). Его родители не были набожными, зато Карло с 7 лет ежедневно ходил на мессы и причащался раз в неделю .

«Он хотел войти в каждую церковь, мимо которой мы шли», — вспоминала Антония Сальцано, мама Карло. К 11 годам мальчик уже преподавал катехизис детям помладше.

Антония рассказывала, как сын на свои деньги покупал спальные мешки для бездомных, многих бродяг знал по именам . Мальчик работал волонтером в столовой в Милане, а по вечерам разносил бездомным еду и горячие напитки. Он мог по пути в школу остановиться, чтобы расспросить человека о его проблемах. Молился за грешников, защищал детей, особенно детей-инвалидов, которых травили в школе.

Заступник интернета1 Епископ Агостино Валлини приветствует мать и отца Карло Акутиса во время церемонии беатификации в Ассизи, Италия, 10 октября 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimiliano Migliorato

В 9 лет Карло увлекся программированием — сам взялся за учебники, изучил графический дизайн. Юный компьютерный гений развивал сайты местных религиозных организаций и разработал веб-сайт с полным списком и описанием всех евхаристических чудес , то есть создал виртуальный каталог необъяснимых наукой явлений, связанных с евхаристией (причастием).

«Карло был лучом света в темных закоулках интернета», — говорила журналистам Антония. По ее словам, некоторые почитатели сына называют его «инфлюэнсером бога».

Впрочем, для того чтобы стать блаженным, одной праведной жизни мало — нужны свидетельства чудес. А чудеса были. Рассказывали, что после похорон Акутиса одна женщина якобы смогла излечиться от рака, другая забеременеть, хотя считалась бесплодной. В 2013 году в Бразилии в честь Карло состоялся молебен, на котором присутствовал шестилетний мальчик с расщепленной поджелудочной железой. Известно, что ребенок помолился и прикоснулся к фрагменту футболки Карло, а через три дня врачи констатировали: аномалия исчезла. Специальная комиссия признала это чудом, и спустя 14 лет Акутиса причислили к лику блаженных.

Заступник интернета3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimiliano Migliorato

Однажды, обращаясь к молодежи, папа Франциск процитировал фразу Карло «все мы рождаемся оригиналами, но многие из нас умирают фотокопиями», добавив: «Не позволяйте этому случиться с вами!».

Мирские заботы?

От процедуры канонизации, то есть признания святым, Карло Акутиса отделяет всего один шаг — признание еще одного чуда. В католических кругах уже говорят о том, что юноша может стать «покровителем интернета». Сейчас официальным заступником интернета и компьютеров у католиков считается Святой Исидор Севильский, который умер в 636 году.

« Для иерархов католической церкви причисление к лику блаженных и к лику святых — это хороший бизнес, за это платят хорошие деньги , — считает специалист по истории Ватикана, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова. — В зависимости от того, кто и сколько за кого заплатит, того и назначают святым».

Заступник интернета5 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimiliano Migliorato

К слову, лет пять назад разгорелся скандал. В свет вышли книги журналистов Эмилиано Фиттипальди и Джанлуиджи Нуцци, в которых Ватикан обвинялся в растратах и коррупции. В частности, отмечалось, что церковные чиновники получают огромные деньги за изучение кандидатов на канонизацию, но траты никто не контролирует. После этого папа римский изменил правила причисления к лику святых, назначив администратора для каждого возможного святого. Этот человек должен следить за каждым пожертвованием, контролировать расходы и отчитываться перед местным епископом.

« Ватикан, в лице папы Франциска, сегодня продвигает идею цифровизации общества. Он фактически сомкнулся с крупными корпорациями, IT-компаниями, банками и продвигает их интересы , — говорит Ольга Четверикова «Известиям». — Конечно, если речь идет о таком подростке-программисте, как Карло Акутис, который воплощал собой новое направление, то, естественно, это крайне выгодно . Сейчас у Ватикана на первом месте политика, диалоги, финансы. Ради продвижения идеи цифровизации, искусственного интеллекта, интернета они сделают всё для того, чтобы нужного человека сделать святым. Идет идеологическое обоснование новой цифровой цивилизации, которую они строят».

Ближе к народу

Возможное появление «покровителя интернета» — следование современным веяниям или признание заслуг ребенка? Старший научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Вероника Язькова в беседе с «Известиями» полагает, что и то и другое.

« Карло Акутис сделал уникальную вещь — он использовал интернет для того, чтобы выявить евхаристические чудеса. Евхаристия — это центр самой религии , именно на таинстве евхаристии стоит Церковь, — говорит эксперт. — 15-летний мальчик задумался не о развлечении, не о том, чтобы переписываться с друзьями, играть в стрелялки, а создал, имея некие способности к программированию, карту евхаристических чудес и многократно распространил ее. Если говорить языком Церкви, то это не что иное, как свидетельства о Христе, то есть он использовал современные технологии для дел евангелизации ».

Заступник интернета4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimiliano Migliorato

Вероника Язькова отмечает, что для католической церкви проблема интернета сейчас — одна из самых главных. Не случайно в феврале появился так называемый римский призыв к этике искусственного интеллекта, что определенно говорит о признании Церковью достижений и преимуществ Сети. Еще в 2016 году папа римский назвал интернет «даром Божьим» .

«Это были странные слова, которые взбудоражили европейскую общественность, — говорит Вероника Язькова. — Но тем не менее «дар Божий», который не может бесконтрольно использоваться, который нуждается в очень строгой кодификации и прежде всего этической ».

Эксперт отмечает, что дело Акутиса — это пример для уже нового поколения, как можно использовать интернет для евангелизации, путеводная звезда для молодых людей, которые пришли в XXI век. Впрочем, это еще не означает, что канонизация пройдет легко и быстро.

«Католическая церковь относится к этому очень строго, — отмечает эксперт. — Когда умер Иоанн Павел II, все кричали: «Святой сразу! Святой немедленно!», но ничего подобного! Даже в случае людей, которые, казалось бы, заслужили это своей жизнью, а общественность кричит, что этот человек святой, процессы беатификации и канонизации проходят очень длительно: требуются проверки, четкое выверение всех обстоятельств. Так было всегда ».

Замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Роман Лункин замечает, что для большинства молодых людей большой вопрос — ходить в церковь или нет, насколько вообще Церковь современна .

Заступник интернета6 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Massimiliano Migliorato

« Фигура Акутиса для многих этот вопрос решает. Во-первых, поколенческая близость. Во-вторых, наличие святого, который хорошо разбирался в интернете, но при этом сохранял верность святой католической церкви и никакого противоречия в этом не находил, значительно осовременивает Церковь , — говорит в беседе с «Известиями» эксперт. — Образ Карло Акутиса — это стремление напомнить о реальном смысле присутствия Церкви в социальных сетях, о том, как можно себя вести в интернете, использовать разные IT-технологии, при этом оставаясь добрым христианином ».

Роман Лункин замечает, что для католической церкви всё логично и в рамках традиции: появляется самостоятельная сфера служения Церкви, поэтому у нее должен быть свой покровитель .

«Для православия было бы не совсем привычно иметь такого покровителя, потому что далеко не все православные считают, что интернет — это хорошо, но я думаю, что со временем может появиться свой святой, который хорошо разбирался в интернете», — добавляет эксперт.