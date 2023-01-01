Журналист Боратта предложил перенести памятник Суворову из Одессы в Италию

Итальянский журналист Марко Боратта предложил перевезти памятник полководцу Александру Суворову, демонтированный в Одессе, в коммуну Кассано д'Адда.

На этом месте в 1799 году австрийские и российские войска под командованием Суворова нанесли поражение французской армии.

«Таким образом можно было бы увековечить память о победе великого полководца и в то же время не допустить потерю исторического монумента. В обмен на неугодный одесситам памятник мы могли бы предложить необходимую гуманитарную помощь», — сказал Боратта.

Он заявил, что передаст предложение кандидатам в губернаторы Ломбардии, где 12–13 февраля состоятся местные выборы.

Памятник Суворову в Одессе был демонтирован 29 декабря одновременно с монументом «Основателям Одессы», центральной фигурой которого является императрица Екатерина II.

Снос памятника Суворову 30 ноября поддержали 41 депутат Одесского городского совета. Еще трое не стали голосовать.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.