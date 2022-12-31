В Турции назвали возможную дату трехсторонней встречи с главами МИД РФ и Сирии

Встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января. Об этом 31 декабря сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране», — отметил он по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее в этот день Лавров провел телефонные переговоры с Чавушоглу, в ходе которых дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Отмечается, что министры также обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год.

До этого, 28 декабря, в Москве прошли трехсторонние переговоры, в ходе которых обсуждались пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, а также решали вопрос совместной борьбы против экстремистских групп на территории Сирийской Арабской Республики. Позднее стало известно, что трехсторонняя встреча министров обороны Турции, Сирии и России привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.