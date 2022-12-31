Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Чавушоглу

В субботу, 31 декабря, состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию», — отметили в министерстве.

Накануне стало известно, что состоявшаяся в Москве 28 декабря трехсторонняя встреча министров обороны Турции, Сирии и России привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

Трехсторонние переговоры состоялись в Москве 28 декабря. В российском Минобороны отметили, что обсуждались пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть и Москва этому готова поспособствовать.