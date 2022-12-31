Путин посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командованием

Президент России Владимир Путин посетил 31 декабря штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Путин сегодня утром посетил штаб ЮВО. Там он пообщался с командующими и также вручил боевые знамена новым воинским формированиям», — сообщил он журналистам.

Песков рассказал, что глава государства вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации. Представитель Кремля также заявил, что в штабе ЮВО было записано новогоднее обращение Путина к россиянам.

«Президент России оттуда же поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением. Оно будет идти до Москвы, это и есть новогоднее поздравление президента России», — добавил Песков.

Накануне сообщалось, что в московском метро в прямом эфире можно будет посмотреть новогоднее обращение Путина. Видеотрансляция будет запущена на 22 тыс. экранов в вагонах поездов на всех линиях, а аудиотрансляция будет в доступе на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.

Ранее, 28 декабря, Песков рассказал, что президент РФ традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Он пояснил, что каждое обращение несет отпечаток года ушедшего и содержит посылы на год начавшийся. По словам пресс-секретаря главы государства, никаких изменений в обращении не планируется — Владимир Путин поздравит россиян на фоне Кремля.