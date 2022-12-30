Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ

В московском метро в прямом эфире можно будет посмотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал 30 декабря заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина», — говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Видеотрансляция будет запущена на 22 тыс. экранов в вагонах поездов на всех линиях, а аудиотрансляция будет в доступе на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.

Ликсутов добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина городской транспорт столицы будет работать всю новогоднюю ночь.

28 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Он пояснил, что каждое обращение несет отпечаток года ушедшего и содержит посылы на год начавшийся. По словам пресс-секретаря главы государства, никаких изменений в обращении не планируется — Владимир Путин поздравит россиян на фоне Кремля.

27 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 субботы, 31 декабря, до 06:00 воскресенья, 1 января.