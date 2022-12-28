В Кремле раскрыли подробности о новогоднем обращении Путина

Президент России Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Об этом в среду, 28 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что каждое обращение несет отпечаток года ушедшего и содержит посылы на год начавшийся. По словам представителя Кремля, никаких изменений в обращении не планируется — президент поздравит россиян на фоне Кремля.

22 декабря Путин пошутил, отвечая на вопрос журналистов о планах на Новый год. Глава государства отметил, что постарается провести праздники в окружении близких людей и, конечно, посмотрит «поздравление президента» в новогоднюю ночь.

В тот же день российский лидер поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» в «Манеже», которая помогает исполнять мечты детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Президент снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели, на которых записаны пожелания детей.