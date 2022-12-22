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Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин 22 декабря поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» в Манеже, которая помогает исполнять мечты детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

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Глава государства снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели, на которых записаны пожелания детей. Автором одной из открыток оказался мальчик из нового региона России — Запорожской области — Александр Титоренко.

«Мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза», — прочитал Путин желания ребенка.

Президент сначала удивился формулировке, так как резиденция Деда Мороза находится не на Крымском полуострове. Однако затем организаторы пояснили, что это два разных желания на одном шаре.

«Отлично, так мы и сделаем. Это несложно», — согласился он организовать обе поездки восьмилетнему мальчику.

Автором пожелания еще на одном шаре оказалась девочка из Луганской Народной Республики (ЛНР), которая захотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Президент уже не первый год исполняет мечты детей в рамках «Елки желаний». В 2021 году он также снял сразу три шара. Таким образом, 13-летняя Таня Троценко побывала в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро», 14-летний Марк Кобленев получил долгожданную гитару, а Осор Аюшеев пяти лет попробовал себя в роли пожарного.

Ранее в этот день президент России заявил, что верит в Деда Мороза.

15 ноября сообщалось, что в России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

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