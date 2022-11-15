Всероссийская акция «Елка желаний» — когда будет проходить, как принять участие
В России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране. В какие даты будет проходить акция и как принять в ней участие — в материале «Известий».
Что такое «Елка желаний»-2023
Организатором проекта является президентская платформа «Россия — страна возможностей». Акция проводится каждый год в преддверии новогодних праздников. Люди, располагающие возможностями, исполняют желания детей и пожилых людей в трудной жизненной ситуации и радуют их подарками.
В рамках «Елки желаний» проводится масштабная информационная кампания, чтобы привлечь к реализации мечтаний менее защищенных слоев населения как можно больше людей. Заявителей называют мечтателями, а осуществлением их пожеланий занимаются исполнители и партнеры акции.
С 2018 года к «Елке желаний» присоединились 42 тыс. исполнителей и около 200 партнерских организаций. За четыре года проведения акции удалось исполнить желания 59 450 пожилых и детей. Общая сумма, потраченная на реализацию заявок, составила более 700 млн рублей.
Когда начнется акция «Елка желаний» в 2023 году
Очередной этап «Елки желаний» начался в России 10 ноября. С этой даты и до 10 декабря нуждающиеся в помощи россияне могут подать заявки на исполнение их желаний.
После того как прием заявок будет окончен, добровольцы начнут выполнять желание детей и пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Исполнители самостоятельно выбирают желания, которые они в силах осуществить. Организаторы акции контролируют процесс выполнения и ведут отчетность. Сезон исполнения желаний продлится до конца февраля. По итогам «Елки желаний» проводится пресс-конференция.
Какие желания исполняют на «Елке желаний»-2023
Желания мечтателей делятся на две категории — материальные и нематериальные. Заявители могут попросить о подарке в виде:
- цифровой техники;
- предметов одежды;
- игрушек;
- спортивного инвентаря;
- музыкальных инструментов;
- товаров для хобби;
- развивающих материалов и литературы.
Кроме того, желание может заключаться в исполнении мечты. Мечтатели могут загадать поехать в какой-либо город, посетить музей, почувствовать себя в роли водителя пожарной машины или сотрудника ДПС, обнять панду, прокатиться на квадроцикле и т.д.
При этом существует и ряд ограничений. Желание не может заключаться в:
- прохождении лечения или получении медицинских услуг;
- приобретении технических средств реабилитации и медоборудования;
- покупке недвижимости;
- ремонте жилплощади и других помещений;
- приобретении домашнего питомца;
- покупке мебели и тренажеров.
Кто может принять участие в «Елке желаний»-2023
Стать мечтателями могут категории граждан, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. К таким в 2023 году относятся:
- дети и пожилые с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;
- дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
- дети-сироты и дети без попечения родителей;
- дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;
- дети из семей, члены которых получили инвалидность или погибли в ходе СВО;
- дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Желание могут загадать дети от трех до 17 лет и пожилые от 60 лет включительно. Обязательно наличие гражданства РФ или вида на жительство.
Как зарегистрироваться на сайте «Елки желаний»-2023
Поучаствовать в исполнении желаний могут как юридические, так и физические лица. Гражданин проходит регистрацию на сайте https://елкажеланий.рф, указывая ФИО и контактные данные, а затем выбирает желание для выполнения с учетом региона и приемлемого для себя ценового диапазона.
В свою очередь, юридические лица могут предложить исполнить новогодние желания детей и пожилых всем сотрудникам своего коллектива или стать официальным спонсором акции.
Физические лица, не располагающие возможностью или желанием поучаствовать в исполнении мечты, могут зарегистрироваться в роли волонтеров. Они занимаются модерацией заявок, отчетностью, справочной поддержкой участников и организацией акции в конкретном регионе. Пройти обучение на сайте для этого можно бесплатно.
В проекте принимают участие многие российские чиновники и официальные лица. Например, президент РФ Владимир Путин в преддверии 2022 года исполнил желание 14-летнего Марка из Подмосковья — мальчик мечтал о гитаре. Также глава государства помог школьнику с решением квартирного вопроса. В ходе телефонной беседы 27 декабря Марк рассказал российскому президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.