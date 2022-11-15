Всероссийская акция «Елка желаний» — когда будет проходить, как принять участие

В России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране. В какие даты будет проходить акция и как принять в ней участие — в материале «Известий».

Что такое «Елка желаний»-2023

Организатором проекта является президентская платформа «Россия — страна возможностей». Акция проводится каждый год в преддверии новогодних праздников. Люди, располагающие возможностями, исполняют желания детей и пожилых людей в трудной жизненной ситуации и радуют их подарками.

В рамках «Елки желаний» проводится масштабная информационная кампания, чтобы привлечь к реализации мечтаний менее защищенных слоев населения как можно больше людей. Заявителей называют мечтателями, а осуществлением их пожеланий занимаются исполнители и партнеры акции.

С 2018 года к «Елке желаний» присоединились 42 тыс. исполнителей и около 200 партнерских организаций. За четыре года проведения акции удалось исполнить желания 59 450 пожилых и детей. Общая сумма, потраченная на реализацию заявок, составила более 700 млн рублей.

Когда начнется акция «Елка желаний» в 2023 году

Очередной этап «Елки желаний» начался в России 10 ноября. С этой даты и до 10 декабря нуждающиеся в помощи россияне могут подать заявки на исполнение их желаний.

После того как прием заявок будет окончен, добровольцы начнут выполнять желание детей и пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Исполнители самостоятельно выбирают желания, которые они в силах осуществить. Организаторы акции контролируют процесс выполнения и ведут отчетность. Сезон исполнения желаний продлится до конца февраля. По итогам «Елки желаний» проводится пресс-конференция.

Какие желания исполняют на «Елке желаний»-2023

Желания мечтателей делятся на две категории — материальные и нематериальные. Заявители могут попросить о подарке в виде:

цифровой техники;

предметов одежды;

игрушек;

спортивного инвентаря;

музыкальных инструментов;

товаров для хобби;

развивающих материалов и литературы.

Кроме того, желание может заключаться в исполнении мечты. Мечтатели могут загадать поехать в какой-либо город, посетить музей, почувствовать себя в роли водителя пожарной машины или сотрудника ДПС, обнять панду, прокатиться на квадроцикле и т.д.

При этом существует и ряд ограничений. Желание не может заключаться в:

прохождении лечения или получении медицинских услуг;

приобретении технических средств реабилитации и медоборудования;

покупке недвижимости;

ремонте жилплощади и других помещений;

приобретении домашнего питомца;

покупке мебели и тренажеров.

Кто может принять участие в «Елке желаний»-2023

Стать мечтателями могут категории граждан, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. К таким в 2023 году относятся:

дети и пожилые с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;

дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

дети-сироты и дети без попечения родителей;

дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

дети из семей, члены которых получили инвалидность или погибли в ходе СВО;

дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Желание могут загадать дети от трех до 17 лет и пожилые от 60 лет включительно. Обязательно наличие гражданства РФ или вида на жительство.

Как зарегистрироваться на сайте «Елки желаний»-2023

Поучаствовать в исполнении желаний могут как юридические, так и физические лица. Гражданин проходит регистрацию на сайте https://елкажеланий.рф, указывая ФИО и контактные данные, а затем выбирает желание для выполнения с учетом региона и приемлемого для себя ценового диапазона.

В свою очередь, юридические лица могут предложить исполнить новогодние желания детей и пожилых всем сотрудникам своего коллектива или стать официальным спонсором акции.

Физические лица, не располагающие возможностью или желанием поучаствовать в исполнении мечты, могут зарегистрироваться в роли волонтеров. Они занимаются модерацией заявок, отчетностью, справочной поддержкой участников и организацией акции в конкретном регионе. Пройти обучение на сайте для этого можно бесплатно.

В проекте принимают участие многие российские чиновники и официальные лица. Например, президент РФ Владимир Путин в преддверии 2022 года исполнил желание 14-летнего Марка из Подмосковья — мальчик мечтал о гитаре. Также глава государства помог школьнику с решением квартирного вопроса. В ходе телефонной беседы 27 декабря Марк рассказал российскому президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.