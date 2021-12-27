Получивший от Путина гитару мальчик переехал в новую квартиру

Президент России Владимир Путин вновь поговорил с 14-летним Марком из Подмосковья, которому глава государства 21 декабря подарил гитару в рамках акции «Елка желаний». Кроме того, российский лидер помог школьнику с решением квартирного вопроса. Марк рассказал президенту, что уже переехал в новую квартиру, и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

Мама Марка ранее рассказала Владимиру Путину, что у нее нет своего жилья, и вместе с ребенком приходится гостить у знакомых. Узнав о проблеме, президент пообещал помочь, несколько дней назад семья получили ключи от собственной квартиры.

Во время беседы с президентом Марк пообещал исполнить для него на новой гитаре песню Владимира Высоцкого «Высота».

«Давай. Я желаю тебе достижения больших высот и в музыке, и в жизни», — сказал президент РФ.

В ходе разговора с мамой мальчика Путин поздравил ее с наступающим Новым годом.

Комментируя диалог с главой государства, женщина сообщила журналистам, что теперь ей будет легче «поднимать сына на ноги». Как отметила Надежда, она больше всего мечтает, чтобы жизнь ее сына складывалась благополучно.

Ранее в этот день Владимир Путин поговорил по телефону с пятилетним Осором из Бурятии, который захотел побыть пожарным. Президент РФ в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика.

Осор побывал в пожарной части республиканской столицы. Кроме того, он смог почувствовать себя настоящим спасателем, поскольку после визита ему подарили настоящую пожарную форму.