Путин исполнил мечту захотевшего побыть пожарным мальчика из Бурятии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с пятилетним Осором из Бурятии, который захотел побыть пожарным. Глава государства в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика.

Осор побывал в пожарной части республиканской столицы. Кроме того, он смог почувствовать себя настоящим спасателем, поскольку после визита ему подарили настоящую пожарную форму.

Ранее в этот день глава МВД РФ Владимир Колокольцев помог осуществить мечту шестилетнего Михаила из Орла. Министр снял с елки шар с желанием мальчика — ребенок хотел побывать в Музее космонавтики в Москве. В музее Михаил послушал рассказ экскурсовода о том, как Юрий Гагарин впервые облетел Землю, и смог заглянуть внутрь спускаемого аппарата космического корабля «Восток».

22 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечты 13-летнего Максима и семилетней Софьи из Санкт-Петербурга. Мальчик мечтал стать машинистом электропоезда, а Софья получила набор конструктора из серии «Пряничный домик», о котором мечтала.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.