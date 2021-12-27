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Глава МВД Колокольцев помог исполнить мечту ребенка в рамках «Елки желаний»

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев помог осуществить мечту шестилетнего Михаила из Орла в рамках акции «Елка желаний». Министр снял с елки шар с желанием мальчика — ребенок хотел побывать в Музее космонавтики в Москве.

«В преддверии Нового года министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» — флагманской в линейке мероприятий «Новый год в каждый дом»», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Мальчик вместе с родителями прибыл в Москву из Орла, вся семья смогла посетить музей. Отмечается, что до этого ребенок приезжал в столицу только для прохождения лечения.

В музее Михаил послушал рассказ экскурсовода о том, как Юрий Гагарин впервые облетел Землю, и смог заглянуть внутрь спускаемого аппарата космического корабля «Восток». Мальчик узнал, что в космосе проводятся сложные научные исследования, увидел макеты спутников, ракет, орбитальных станций и лунохода.

Кроме того, по поручению Колокольцева для Михаила была подготовлена большая двухдневная праздничная программа. Он побывал на Красной площади, а также в «Москвариуме» и на фабрике мороженого.

«Моя мечта сбылась! Я очень рад!» — поделился впечатлениями ребенок.

Мать ребенка также поблагодарила главу МВД РФ за поездку.

«Мы хотим поблагодарить Владимира Александровича Колокольцева за предоставленную возможность, за то, что мечта нашего сына сегодня осуществилась, за те эмоции, которые подарила нам эта поездка», — рассказала Наталья Копанева.

22 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечты 13-летнего Максима и семилетней Софьи из Санкт-Петербурга.

Мальчик мечтал стать машинистом электропоезда. Благодаря Матвиенко ему удалось побывать на экскурсии на Московском вокзале и познакомиться с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовится к рейсу.

Софья получила набор конструктора из серии «Пряничный домик», о котором мечтала. Подарок девочке вручил Дед Мороз.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

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