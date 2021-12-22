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Матвиенко помогла исполнить мечты двоих детей в рамках «Елки желаний»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко помогла исполнить мечты двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Так, Матвиенко воплотила в жизнь желания 13-летнего Максима и 7-летней Софьи из Санкт-Петербурга.

Мальчик мечтал стать машинистом электропоезда. Благодаря Матвиенко ему удалось побывать на экскурсии на Московском вокзале и познакомиться с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовиться к рейсу.

В учебном центре с помощью компьютерного симулятора Максим попробовал управлять экспрессом. По его словам, в будущем он хочет получить навыки в этой сфере или в другой, но непременно связанной с железной дорогой.

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Софья получила набор конструктора из серии «Пряничный домик», о котором мечтала. Подарок девочке вручил Дед Мороз. В качестве благодарности она прочитала ему новогоднее стихотворение.

Акция «Елка желаний» началась 15 ноября. Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

14 декабря президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 13-летней девочки из Ставрополья в рамках «Елки желаний». Благодаря российскому лидеру школьница из Ставрополя посетила Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

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