Путин заявил о вере в существование Деда Мороза

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в Деда Мороза. Об этом он рассказал во время беседы с маленькой девочкой, которая состоялась в ходе посещения им Дома молодежи и «Елки желаний» в столичном Манеже. Видео их разговора в своем Telegram-канале 22 декабря опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — с улыбкой сказал президент, отвечая на вопрос ребенка.

В декабре 2021 года Путин прокомментировал иск жителя Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза из-за того, что он не выполняет его желания. В ответ Путин заявил, что может выступить адвокатом Деда Мороза, и напомнил, что он дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам».