Путин заявил о планах посмотреть поздравление президента на Новый год

Президент России Владимир Путин пошутил, отвечая 22 декабря на вопрос журналистов о планах на Новый год.

Так, глава государства отметил, что постарается провести праздники в окружении близких людей и, конечно, посмотрит «поздравление президента» в новогоднюю ночь.

«Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядом были близкие люди, посмотрю поздравление президента», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что продолжает заниматься спортом, так как это «средство поддержания физической формы».

Занятия спортом помогают сохранять и интеллектуальные способности, добавил президент.

Ранее в этот день Путин поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» в Манеже, которая помогает исполнять мечты детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Президент снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели, на которых записаны пожелания детей.

Президент уже не первый год исполняет мечты детей в рамках «Елки желаний». В 2021 году он также снял сразу три шара. Таким образом, 13-летняя Таня Троценко побывала в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро», 14-летний Марк Кобленев получил долгожданную гитару, а пятилетний Осор Аюшеев попробовал себя в роли пожарного.

В России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.