Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — военный преступник, который должен быть приговорен к 30 годам заключения. об этом в пятницу, 30 декабря, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Так он прокомментировал заявление Столтенберга, назвавшего военную поддержку Украины кратчайшим путем к миру.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», — написал политик в своем Twitter.

В этот же день Янг осудил американских демократов за поддержку нацистского режима в Киеве. По его словам, если бы он сам участвовал в голосовании, то выступил бы против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».

Ранее, 23 декабря, палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета на 2023 финансовый год. За день до этого проект был одобрен сенатом. Согласно документу, $44,9 млрд в новом году будет выделено на поддержку Украине. Всего объем бюджета составляет примерно $1,7 трлн, из них $858 млрд пойдут на оборонные потребности США.

Кроме того, более $300 млн пойдут на «противодействие влиянию РФ». Эти деньги предназначены, в частности, для поддержки энергетической независимости стран — потребителей российского топлива. Отдельно несколько миллиардов выделены на сдерживание РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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