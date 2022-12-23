Палата представителей США одобрила проект госбюджета на $1,7 трлн

Палата представителей конгресса США одобрила проект федерального бюджета на сумму около $1,7 трлн. Заседание инстанции по этому вопросу состоялось в пятницу, 23 декабря.

В ходе голосования 225 членов палаты поддержали предложенный план на 2023 финансовый год (продлится до 30 сентября), против высказался 201 человек. Накануне проект был одобрен сенатом. Теперь документ передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что часть средств, а именно $44,9 млрд, будут направлены на помощь Украине, примерно столько же — партнерам по НАТО. Кроме того, более $300 млн пойдут на «противодействие влиянию РФ» — эти деньги предназначены, в частности, для поддержки энергетической независимости стран — потребителей российского топлива.

Для укрепления собственного оборонного сектора США выделят $858 млрд, а $722 млрд потратят на прочие государственные нужды.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять денежные средства украинской националистической группировке «Азов» (запрещена в РФ и признана террористической).

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.