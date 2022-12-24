Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Эксперт предсказала дефицит доступных участков под частные дома
Мир
В МИД РФ предупредили Молдавию об угрозе катастрофы из-за оружия НАТО
Авто
Дептранс рассказал о новых ценах на парковку в Москве с 24 декабря
Общество
В Соцфонде РФ пообещали сохранить сроки начисления пенсий
Общество
МЧС добивалось проведения проверки сгоревшего приюта в Кемерове
Культура
Театр в Милане планирует прервать показ балета с участием Полунина
Спорт
Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Происшествия
ВСУ обстреляли село в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS
Интернет
Twitter прекратил продвигать службы психологической помощи
Мир
Эксперт оценил последствия ужесточения наказаний за дезертирство в ВСУ
Происшествия
В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово
Сюжет:

Американский политик осудил поддержавших Украину конгрессменов

Американский политик Янг осудил демократов за поддержку нацистов из Киева
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что демократы, проголосовавшие в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, являются спонсорами нацизма. Об этом 23 декабря он написал в своем Twitter.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«Мне омерзительно, что каждый демократ в палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал он.

Янг отметил, что из всех демократов только один проголосовал против проекта федерального бюджета, который включает финансовую и военную поддержку киевского режима. По его словам, если бы он сам участвовал в голосовании, то также бы выступил против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».

Ранее, 23 декабря, палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета на 2023 финансовый год. За день до этого проект был одобрен сенатом. Согласно документу, $44,9 млрд в новом году будет выделено на поддержку Украине. Всего объем бюджета составляет примерно $1,7 трлн, из них $858 млрд пойдут на оборонные потребности США.

Кроме того, более $300 млн пойдут на «противодействие влиянию РФ». Эти деньги предназначены, в частности, для поддержки энергетической независимости стран — потребителей российского топлива. Отдельно несколько миллиардов выделены на сдерживание РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022