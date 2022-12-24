Американский политик осудил поддержавших Украину конгрессменов

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что демократы, проголосовавшие в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, являются спонсорами нацизма. Об этом 23 декабря он написал в своем Twitter.

«Мне омерзительно, что каждый демократ в палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал он.

Янг отметил, что из всех демократов только один проголосовал против проекта федерального бюджета, который включает финансовую и военную поддержку киевского режима. По его словам, если бы он сам участвовал в голосовании, то также бы выступил против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».

Ранее, 23 декабря, палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета на 2023 финансовый год. За день до этого проект был одобрен сенатом. Согласно документу, $44,9 млрд в новом году будет выделено на поддержку Украине. Всего объем бюджета составляет примерно $1,7 трлн, из них $858 млрд пойдут на оборонные потребности США.

Кроме того, более $300 млн пойдут на «противодействие влиянию РФ». Эти деньги предназначены, в частности, для поддержки энергетической независимости стран — потребителей российского топлива. Отдельно несколько миллиардов выделены на сдерживание РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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