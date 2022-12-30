В «Росэнергоатоме» назвали некритичным повреждение резервной линии ЗАЭС

Повреждение резервной линии электропередачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) не является критичным и не повлияет на работу станции, поскольку функционирует вторая линия. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 30 декабря.

Так он прокомментировал заявление директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что резервная линия электропередачи к ЗАЭС вечером 29 декабря была отключена из-за обстрела.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, сообщили, что 30 декабря они слышали громкие взрывы недалеко от станции. По их оценкам, источник этих взрывов находился на расстоянии нескольких сотен метров от объекта.

По словам Карчаа, «ничего трагичного» на ЗАЭС не произошло.

«Линия напряжением 330 кВ повреждена, осталась линия 750 кВ. <…> Пока работает вторая линия, это повреждение никак не отразится на работе станции», — пояснил он.

Ранее, 28 декабря, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что если в Европе произойдет ядерная авария из-за действий украинских военных, то в этом будут виноваты европейские государства, поддерживающие Киев. По его словам, украинские военные систематически обстреливают ЗАЭС «в надежде вызвать там ядерную аварию».

Так он прокомментировал призыв президента Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини готовиться к возможным ЧС в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел в собственность РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.