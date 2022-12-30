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В России запланировали достичь доли в 15% электромобилей на рынке к 2030 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Электромобили будут составлять до 15% авторынка к 2030 году. Это следует из обновленной стратегии развития автомобильной промышленности России до 2035 года.

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«Планируется появление линейки российских автомобилей с достижением значительных темпов роста продаж (65–70% в год с долей электротранспортных средств не менее 15% совокупного объема автомобильного рынка <...> к 2030 году)», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Кроме того, согласно стратегии, доля произведенных в России авто на внутреннем рынке к 2035 году вырастет до 83%.

Ранее в этот же день правительство России включило еще 28 регионов в проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Всего в 2023 году в эксперименте примут участие 40 российских регионов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 декабря рассказал, что необходимо не только наполнить российский рынок автомобилями, но и наладить собственное производство электромобилей и соответствующей инфраструктуры к ним.

В конце ноября глава АвтоВАЗа Максим Соколов указал, что намерения ряда российских автопроизводителей заниматься «отверточной сборкой» иностранных автомобилей на российских заводах могут стать стратегической угрозой для автопромышленности России.

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