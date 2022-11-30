АвтоВАЗ назвал стратегическую угрозу для российского автопрома

Намерения ряда российских автопроизводителей заниматься «отверточной сборкой» иностранных автомобилей на российских заводах могут стать стратегической угрозой для автопромышленности России. Такое мнение высказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов в среду, 30 ноября, в ходе выступления на форуме «Российский промышленник».

«После ухода из России иностранных автоконцернов сразу несколько отечественных автопроизводителей заявили о своей готовности начать производство иностранных автомобилей на своих мощностях. Эта «отверточная сборка» не только не даст ощутимой добавочной стоимости для нашей страны, но и нанесет непоправимый вред», — считает Соколов.

По его словам, российский авторынок сегодня ограничен платежеспособным спросом.

«Поскольку в нашей отрасли на протяжении нескольких лет главенствовал принцип о том, что чем выше уровень фактической локализации автомобилей, тем к большему объему мер господдержки допущен тот или иной производитель, важно чтобы этот принцип сохранялся», — отметил глава АвтоВАЗа.

Двумя днями ранее, 28 ноября, агентство «Автостат» сообщило, что в России ожидается рост авторынка по итогам ноября. Отмечалось, что с 21 по 27 ноября в РФ было куплено 14 133 новых автомобиля. Это всего на 5% меньше, чем неделей ранее (с 14 по 20 ноября), но суммарный показатель за последние четыре недели (с 31 октября по 27 ноября) уже показывает результаты выше, чем в октябре и сентябре текущего года.

24 ноября «Автостат» сообщил, что в октябре текущего года российскими автозаводами было выпущено всего 37 тыс. машин, это на 63,9% меньше, чем в 2021 году.

Специалисты напомнили, что на сегодняшний день в России продолжают работать АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод по сборке китайских кроссоверов Haval и липецкий «Моторинвест», который выпускает электромобили Evolute. Конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек. Производство грузовых автомобилей в январе–октябре текущего года составило 114 тыс. единиц, что на 22,8% ниже показателей 2021 года.