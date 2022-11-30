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АвтоВАЗ назвал стратегическую угрозу для российского автопрома

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Намерения ряда российских автопроизводителей заниматься «отверточной сборкой» иностранных автомобилей на российских заводах могут стать стратегической угрозой для автопромышленности России. Такое мнение высказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов в среду, 30 ноября, в ходе выступления на форуме «Российский промышленник».

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«После ухода из России иностранных автоконцернов сразу несколько отечественных автопроизводителей заявили о своей готовности начать производство иностранных автомобилей на своих мощностях. Эта «отверточная сборка» не только не даст ощутимой добавочной стоимости для нашей страны, но и нанесет непоправимый вред», — считает Соколов.

По его словам, российский авторынок сегодня ограничен платежеспособным спросом.

«Поскольку в нашей отрасли на протяжении нескольких лет главенствовал принцип о том, что чем выше уровень фактической локализации автомобилей, тем к большему объему мер господдержки допущен тот или иной производитель, важно чтобы этот принцип сохранялся», — отметил глава АвтоВАЗа.

Двумя днями ранее, 28 ноября, агентство «Автостат» сообщило, что в России ожидается рост авторынка по итогам ноября. Отмечалось, что с 21 по 27 ноября в РФ было куплено 14 133 новых автомобиля. Это всего на 5% меньше, чем неделей ранее (с 14 по 20 ноября), но суммарный показатель за последние четыре недели (с 31 октября по 27 ноября) уже показывает результаты выше, чем в октябре и сентябре текущего года.

24 ноября «Автостат» сообщил, что в октябре текущего года российскими автозаводами было выпущено всего 37 тыс. машин, это на 63,9% меньше, чем в 2021 году.

Специалисты напомнили, что на сегодняшний день в России продолжают работать АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод по сборке китайских кроссоверов Haval и липецкий «Моторинвест», который выпускает электромобили Evolute. Конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек. Производство грузовых автомобилей в январе–октябре текущего года составило 114 тыс. единиц, что на 22,8% ниже показателей 2021 года.

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