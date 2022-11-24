Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Под Архангельском загорелось административное здание на площади 1,8 тыс. кв. м
Экономика
Доля российских вин на полках магазинов в РФ достигла 50%
Авто
Выпуск легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился на 64%
Новости компаний
МТС объявила о переходе на собственную технологическую IT-платформу
Мир
Премьер Польши поддержал передачу немецких ЗРК Patriot Украине
Общество
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Волгоградской области
Здоровье
Модель искусственного интеллекта для диагностики артрита создадут в Москве
Авто
ГИБДД Москвы выявила 138 тыс. нарушений норм тонировки стекол
Интернет
Аудитория российского магазина приложений RuStore с июля выросла в шесть раз
Мир
Путин поддержал идею возобновления ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном
Политика
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Общество
Свыше 80 тыс. жителей новых регионов РФ получили российские паспорта

Выпуск легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился на 64%

0
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В октябре текущего года российскими автозаводами было выпущено всего 37 тыс. машин, это на 63,9% меньше, чем в 2021 году. Об этом 24 ноября сообщило агентство «Автостат».

Чтобы выжить: автомобильные дилеры взялись за машины с пробегом
Какие модели вызывают наибольший интерес у продавцов

Аналитики агентства отметили, что на скромные результаты выпуска автомобилей отчасти повлиял калининградский «Автотор». Производство в начале октября 2022 года приступило к работам по переналадке конвейера и подготовке к запуску машин новых брендов, который состоится до конца 2022 года.

Специалисты сообщили, что на сегодняшний день в России продолжают работать АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод по сборке китайских кроссоверов Haval и липецкий «Моторинвест», который выпускает электромобили Evolute.

Конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек. Некоторые из компаний, такие как Nissan, Mercedes-Benz и Mazda, объявили о прекращении производства своих автомобилей в РФ и уходе с российского рынка.

Производство грузовых автомобилей в январе–октябре текущего года составило 114 тыс. единиц, что на 22,8% ниже показателей 2021 года. В октябре с российских конвейеров сошло 11 тыс. грузовиков, это на 39,8% меньше, чем в 2021 году. КамАЗ снизил производство на 13,8%, выпустив 3785 грузовых машин. Кроме того, в прошлом октябре компания Ford объявила о прекращении производства автомобилей Transit в России и выходе из СП с российской компанией «Соллерс».

22 ноября «Автостат» отчитался о том, что с 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом. Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее идут Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022