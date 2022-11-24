Выпуск легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился на 64%

В октябре текущего года российскими автозаводами было выпущено всего 37 тыс. машин, это на 63,9% меньше, чем в 2021 году. Об этом 24 ноября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики агентства отметили, что на скромные результаты выпуска автомобилей отчасти повлиял калининградский «Автотор». Производство в начале октября 2022 года приступило к работам по переналадке конвейера и подготовке к запуску машин новых брендов, который состоится до конца 2022 года.

Специалисты сообщили, что на сегодняшний день в России продолжают работать АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод по сборке китайских кроссоверов Haval и липецкий «Моторинвест», который выпускает электромобили Evolute.

Конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек. Некоторые из компаний, такие как Nissan, Mercedes-Benz и Mazda, объявили о прекращении производства своих автомобилей в РФ и уходе с российского рынка.

Производство грузовых автомобилей в январе–октябре текущего года составило 114 тыс. единиц, что на 22,8% ниже показателей 2021 года. В октябре с российских конвейеров сошло 11 тыс. грузовиков, это на 39,8% меньше, чем в 2021 году. КамАЗ снизил производство на 13,8%, выпустив 3785 грузовых машин. Кроме того, в прошлом октябре компания Ford объявила о прекращении производства автомобилей Transit в России и выходе из СП с российской компанией «Соллерс».

22 ноября «Автостат» отчитался о том, что с 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом. Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее идут Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).