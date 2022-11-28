Аналитики ожидают роста российского авторынка по итогам ноября

С 21 по 27 ноября 2022 года в России было куплено 14 133 новых автомобиля. Это всего на 5% меньше, чем неделей ранее (с 14 по 20 ноября), но суммарный показатель за последние четыре недели (с 31 октября по 27 ноября) уже показывает результаты выше, чем в октябре и сентябре текущего года. Об этом 28 ноября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отметили, что в период с 31 октября по 27 ноября 2022 года объем рынка новой автомобильной техники составил 57599 экземпляров. В октябре и сентябре текущего года он был на уровне 56 134 и 57 505 машин соответственно.

Специалисты подсчитали, что с 21 по 27 ноября 2022 года в России было куплено 10 656 легковых автомобилей и 1461 машина из сегмента легкой коммерческой техники. На долю новых грузовиков и автобусов пришлось 1764 грузовых авто и 252 автобуса.

По отношению к предыдущей неделе (с 14 по 20 ноября 2022 года), рыночное снижение продемонстрировали легковые машины (–8%) и грузовики (–5%). Остальные показали продемонстрировали небольшой рост: легкий коммерческий транспорт (LCV) на 12%, а автобусы — на 7%.

24 ноября «Автостат» сообщил, что в октябре текущего года российскими автозаводами было выпущено всего 37 тыс. машин, это на 63,9% меньше, чем в 2021 году. Специалисты напомнили, что на сегодняшний день в России продолжают работать АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод по сборке китайских кроссоверов Haval и липецкий «Моторинвест», который выпускает электромобили Evolute. Конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек. Производство грузовых автомобилей в январе–октябре текущего года составило 114 тыс. единиц, что на 22,8% ниже показателей 2021 года.