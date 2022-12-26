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Мишустин рассказал о необходимости наладить собственное производство электромобилей в РФ
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Мишустин рассказал о необходимости наладить собственное производство электромобилей в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что необходимо не только наполнить российский рынок автомобилями, но и наладить собственное производство электромобилей и соответствующей инфраструктуры к ним, сообщило 26 декабря агентство «РИА Новости».

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«Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой от самых простых деталей до сложных элементов. И в рамках такой работы необходимо, конечно, развивать и новые перспективные направления. Например, производить не только электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширить использование газомоторного топлива, водорода», — заявил премьер-министр на заседании правительства РФ.

Он также подчеркнул, что для создания необходимых условий для развития отечественной автопромышленности необходимо уделить внимание металлургии, которая является важным направлением для многих смежных отраслей, включая автомобильную. Премьер-министр напомнил, что на это нацелена стратегия, рассчитанная до 2035 года.

21 декабря Минпромторг уточнил, что в России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей. В связи с этим ведомство намерено пресекать попытки необоснованного завышения цен на авто. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), количество произведенных в РФ и ввезенных по импорту в Россию в 2022 году, но еще не зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей превышает 120 тыс. штук. Такое количество новых авто говорит о том, что некоторые продавцы искусственно нагнетают ажиотаж вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства, сообщили в Минпромторге РФ.

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