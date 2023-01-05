Хирург назвал катание на «ватрушке» наиболее опасным видом зимних развлечений

Катание на тюбинге, или «ватрушке», является одним из самых опасных видов зимних развлечений, следствием которого могут стать тяжелые травмы, в том числе с летальным исходом. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил хирург многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Андрей Шайдуров в четверг, 5 января.

По его словам, безопасны те санки, которыми можно управлять, например затормозить ногами или скатиться в сторону, чтобы они катились сами по себе. Опасны санки и любые транспортные средства, в которые человек помещается полностью и не контролирует при этом движение,

«Таким образом, более безопасно кататься на старых советских санках с полозьями, ледянках и даже на картонке. Такой популярный вид зимних развлечений, как катание на тюбинге, или, проще говоря, «ватрушке» наиболее опасен. Практически все случаи тяжелых травм, в том числе с летальным исходом, в последние годы произошли при катании с горок именно при использовании «ватрушек», — подчеркнул Шайдуров.

Врач отметил, что лучшим решением будет кататься на подготовленных трассах или горках, где существуют огороженные зоны и нет угрозы причинить вред себе и окружающим. При этом строго противопоказана горка и катание с любых поверхностей тем, кто перенес операции или ранее получал травмы позвоночника; людям старшего возраста, склонным к остеопорозу, а также людям любого возраста, страдающим гипертонической болезнью. Поскольку любые нагрузки на сердце, особенно в морозы, как правило, приводят к обострению данных заболеваний.

Кроме того, прекратить катание стоит при любых признаках переохлаждения или обморожения отдельных участков незащищенной кожи. Категорически запрещается продолжать катание, если человек вспотел или промокла одежда.

«При правильно организованном катании травм, как правило, не случается. Если они и происходят, то незначительные — ушибы, ссадины. Если площадки не организованные, то может дойти до серьезных травм — перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. При получении любой травмы — ссадины, ушиба мягких тканей или головы, при поверхностных ушибах, особенно, если они локализованы на голове и туловище, однозначно обращаться в стационар за получением квалифицированной медицинской помощи», — указал хирург.

Он предостерег от самолечения, поскольку наружные повреждения могут сопровождаться внутренними кровотечениями. Симптоматика в таких случаях появляется через несколько часов после получения травмы, поэтому следует как можно скорее обратиться в травмпункт, где врачи могут провести инструментальные исследования и убедиться в том, что повреждение внутренних органов отсутствует.

Ранее, 20 декабря, эксперт Давид Кумаритов предупредил, что главной ошибкой при покупке «ватрушки» для катания является выбор неподходящего размера. По его словам, часто люди покупают модели поменьше, хотя размер тюбинга должен соответствовать человеку, который будет на нем кататься. Также специалист обратил внимание на важность наличия светоотражающих элементов на «ватрушке», чтобы ее хорошо было видно в темное время суток.