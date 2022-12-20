Эксперт назвал главную ошибку при покупке «ватрушки»

Главной ошибкой при покупке «ватрушки» для катания является выбор неподходящего размера товара. Об этом 20 декабря заявил эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов.

По его словам, часто люди покупают модели поменьше, хотя размер тюбинга должен соответствовать человеку, который будет на нем кататься.

«На тюбинге до 80 см с комфортом сможет поместиться только ребенок, а вот диаметр в 90–95 см позволяет безопасно кататься взрослым людям весом до 80 кг», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также Кумаритов обратил внимание на важность наличия светоотражающих элементов на «ватрушке», чтобы ее хорошо было видно в темное время суток.

Еще один важный момент при покупке — качество ручек, так как во время спуска на них идет высокая нагрузка. По словам эксперта, они должны быть сделаны из плотной ткани и крепко пришиваться как минимум двумя строчками. Также допускаются ручки из ПВХ, которые закреплены клеем.

12 декабря врачи перечислили таящиеся в елочных игрушках опасности для здоровья. Некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ.

Они могут провоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления, рассказал один из врачей.