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Эксперт назвал главную ошибку при покупке «ватрушки»

Эксперт Кумаритов: неподходящий размер «ватрушки» является главной ошибкой при ее покупке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главной ошибкой при покупке «ватрушки» для катания является выбор неподходящего размера товара. Об этом 20 декабря заявил эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов.

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По его словам, часто люди покупают модели поменьше, хотя размер тюбинга должен соответствовать человеку, который будет на нем кататься.

«На тюбинге до 80 см с комфортом сможет поместиться только ребенок, а вот диаметр в 90–95 см позволяет безопасно кататься взрослым людям весом до 80 кг», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также Кумаритов обратил внимание на важность наличия светоотражающих элементов на «ватрушке», чтобы ее хорошо было видно в темное время суток.

Еще один важный момент при покупке — качество ручек, так как во время спуска на них идет высокая нагрузка. По словам эксперта, они должны быть сделаны из плотной ткани и крепко пришиваться как минимум двумя строчками. Также допускаются ручки из ПВХ, которые закреплены клеем.

12 декабря врачи перечислили таящиеся в елочных игрушках опасности для здоровья. Некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ.

Они могут провоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления, рассказал один из врачей.

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