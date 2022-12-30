Страны Запада не будут рисковать ради Украины собственной безопасностью, поскольку защита Киева не является их первоочередным интересом. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator 27 декабря.

«Причина, по которой США и их союзники по НАТО по существу лгали Киеву, обещая членство, но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов бороться за Украину», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что основной задачей для властей США сейчас остается предотвращение углубления и эскалации украинского кризиса. По мнению Бандоу, на первом месте у Вашингтона всегда должны стоять интересы американского народа, поэтому США не следует вмешиваться в конфликт, который может потенциально привести к прямому столкновению с Россией.

«У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте», — резюмировал автор.

27 декабря обозреватель Фрэнсис Семпа American Spectator высказал мнение, что власти США стали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией, спровоцированном Вашингтоном, начавшим расширение НАТО на Восток.

По словам Семпы, даже сторонники продолжения конфликта избегают прямых призывов направить в эту зону силы НАТО. Он также добавил, что не стоит забывать и о «неудобных аспектах» происхождения текущего кризиса в Европе, поскольку именно действия Запада стали его причиной.

В этот же день бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens заявил, что политика властей США в отношении Украины является «чистым злом». Он подчеркнул, что действия Белого дома в данный момент только вредят Киеву.

Американский военный добавил, что власти США не собираются заканчивать конфликт, а продолжают реализовывать стратегию «борьбы до последнего украинца», чтобы навредить России.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование в мире.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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