Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб при обстреле Донецка

Сотрудник военных органов Следственного комитета РФ Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 30 декабря сообщили в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что сотрудники СК РФ расследуют военные преступления киевского режима с самого начала проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Работают в боевых условиях. А они неизбежно приводят к потерям. В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета России. Именно таким был Евгений Александрович», — рассказали в СК.

По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

Ранее, 6 декабря, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла депутат парламента Донецкой Народной Республики Мария Пирогова. На следующий день президент РФ Владимир Путин наградил ее орденом Мужества посмертно.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».