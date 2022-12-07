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Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову

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Фото: t.me/kulemzin_donetsk
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента Донецкой Народной Республики Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка. Соответствующий указ размещен 7 декабря на официальном портале правовой информации.

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«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну — депутата Народного совета Донецкой Народной Республики — парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)», — говорится в документе.

Накануне стало известно, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее она посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса. Кроме того, она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети республики». Пирогова также вела Telegram-канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

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