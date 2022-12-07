Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента Донецкой Народной Республики Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка. Соответствующий указ размещен 7 декабря на официальном портале правовой информации.
«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну — депутата Народного совета Донецкой Народной Республики — парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)», — говорится в документе.
Накануне стало известно, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее она посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса. Кроме того, она организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети республики». Пирогова также вела Telegram-канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.