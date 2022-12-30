В Кремле СССР назвали неотъемлемой частью истории страны

СССР является неотъемлемой частью истории нашей страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о 100-летии со дня образования союза, которое отмечается 30 декабря.

«Это (СССР. — Ред.) приблизительно тема для двух-, трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов, я, единственное, что могу сказать: Советский Союз — это неотъемлемая часть нашей истории», — сообщил он журналистам.

Говоря о СССР, Песков также процитировал президента страны Владимира Путина: «Кто не жалеет в связи с утратой союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить, не имеет мозгов».

7 декабря Путин заявил, что нельзя забывать об увековечении памяти жертв политических репрессий в СССР. Вместе с тем президент признал, что это тяжелая страница в истории государства.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России стремятся в геополитическом плане добиться восстановления порядка, царившего при Советском Союзе. Он добавил, что подобный исход является для Вашингтона неприемлемым.

Однако в МИД России заверили, что не видят оснований серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР.

Еще в июне 2021 года Путин подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. В противном случае, по его словам, Россия может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить.