Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время

Нельзя забывать об увековечении памяти жертв политических репрессий, ничего нельзя ни замалчивать, ни давать использовать против России. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае», — сказал Путин.

Вместе с тем президент признал, что это тяжелая страница в истории государства.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России стремятся в геополитическом плане добиться восстановления порядка, царившего при Советском Союзе. Он добавил, что подобный исход является для Вашингтона неприемлемым.

Однако в МИД России заверили, что не видят оснований серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР.

В июне 2021 года Путин подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. В противном случае, по его словам, Россия может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить.