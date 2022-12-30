Рекордно низкий уровень безработицы зафиксировали в Башкирии

В Башкирии поставлен очередной рекорд по снижению безработицы. Она составила 2,8%. Показатели снижаются на протяжении всего года.

О новом рекорде сообщила региональный министр семьи, труда и социальной поддержки населения Ленара Иванова. 5 декабря она заявляла о снижении этого показателя до 3%.

ИА «МедиаКорСеть» пишет, что в конце 2021 года сообщалось о том, что безработица за год снизилась в 1,6 раза и составила 3,8%. Таким образом, был побит рекорд 1993 года, когда безработных было 4,3% от экономически активного населения республики.

Снижение безработицы до уровня 2,8% в правительстве Башкирии назвали беспрецедентным, показатель побил все ранее установленные рекорды.

В конце ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тыс. человек.