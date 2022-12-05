Минимальный уровень безработицы зафиксировали в Башкирии

В Башкирии уровень безработицы достиг исторического минимума в 3%. Безработица становится всё ниже с каждым отчетным периодом, заявила республиканский министр труда Ленара Иванова.

Год назад, в декабре 2021 года, безработица снизилась до 3,8%. Тогда это тоже был своего рода рекорд и достижение исторического минимума, отметила министр.

Расчеты проводил Башстат, используя методологию Международной организации труда. Численность безработных уменьшилась в регионе на 28,5%, или на 23,7 тыс. человек, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Ранее, 24 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тыс. человек. Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что безработица на территории России остается на крайне низком уровне.