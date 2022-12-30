МИД Украины заявил о неготовности идти на территориальные уступки

Киев на территориальные уступки не пойдет, заявил в пятницу, 30 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Позиция [украинского] президента [Владимира Зеленского], позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины. И ни один квадратный сантиметр украинской земли не будет предметом дипломатических или военных уступок», — сказал он в интервью изданию «РБК Украина».

Ранее, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украине хорошо известны предложения Москвы по демилитаризации и денацификации подконтрольных киевскому режиму территорий, а также устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Глава МИД РФ посоветовал Киеву выполнить данные условия «подобру-поздорову», «иначе вопрос решит армия России».

До этого, 15 ноября, Зеленский заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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