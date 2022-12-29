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Маликов назвал лучшую работу композитора Артемьева

Маликов: тема Артемьева для «Сибириады» была гениальной и покорила весь мир
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Эдуард Артемьев был выдающимся композитором и автором музыки для кинофильмов последних десятилетий, его композиция для фильма «Сибириада» покорила весь мир. Об этом 29 декабря сказал в беседе с Пятым каналом певец Дмитрий Маликов.

Каждая работа Артемьева уникальна, подчеркнул артист, но ремикс музыкальной темы для «Сибириады» занимает особое место в его творчестве.

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«Это гениальная простая тема, которая, кстати, покорила весь мир в этом ремиксе, вошла во все музыкальные чарты. И это только одна из его многочисленных гениальных тем», — сказал Маликов.

Певец был знаком с Эдуардом Артемьевым, несколько раз они общались на светских мероприятиях, добавил он.

«Мы общались всего несколько раз, но, по отзывам наших общих знакомых, коллег, друзей, это выдающийся человек. Спокойный, миролюбивый, очень спокойно воспринимающий действительность. У него было чему поучиться», — подытожил Маликов.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни в четверг «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

Соболезнования родным и близким Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что музыка композитора стала символом целой эпохи.

Музыкант, певец Игорь Корнелюк в беседе с «Известиями» заявил, что композитор был для него учителем, а его музыка в кино — школой. По его словам, смерть Артемьева знаменует уход большого мастера и профессионала.

Российский актер и режиссер Сергей Никоненко сообщил, что шокирован новостью о смерти Артемьева, который являлся его близким другом. Дмитрий Дюжев в беседе с «Известиями» также назвал смерть композитора трагедией для страны и культуры.

О госпитализации 85-летнего Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Он работал, в частности, над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В 1960–1990-х годах Артемьев написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра имени Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.

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