Дюжев назвал смерть Артемьева трагедией для страны и культуры

Российский актер Дмитрий Дюжев в беседе с «Известиями» назвал смерть композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в четверг, 29 декабря, трагедией для страны и культуры.

«Это очень неожиданная новость, большая трагедия для нашей страны, для нашей культуры, для меня лично. Это был талантливый человек, который пальцами, как кистями художник рисовал на полотне, он, нажимая на клавиши, изменял наши души, когда мы слушали его музыку», — отметил Дюжев.

Актер добавил, что композитор обладал способностью «видеть ноты», «считывать» природу и городской пейзаж.

«Это был интеллигентнейший человек с уточненным вкусом, чувством стиля. Он не уделял, может быть, внимания внешним украшениям себя, внешней привлекательности, это как будто его не заботило. У него внутри был огромный мир искусства в разных его проявлениях. Конечно, это человек-эпоха», — подчеркнул Дюжев, добавив, что музыка Артьемьева изменила его.

Ранее в этот день председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин назвал Артемьева человеком-легендой. Он добавил, что уход Артемьева стал большой потерей для отечественной культуры и кинематографа.

О смерти 85-летнего Артемьева стало известно ранее в четверг, 29 декабря. Он скончался в одной из московских больниц, куда его госпитализации с двусторонней пневмонией в начале месяца. Он страдал многочисленными хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Он широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Москве и в Сочи, а также к фильмам Кончаловского, Тарковского и Михалкова. Так, он известен по саундтрекам из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис».