Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

Российский композитор Эдуард Артемьев находится в одной из московских больниц. Как сообщил в пятницу, 9 декабря, источник «Известий», у него двусторонняя пневмония.

Артиста госпитализировали на плановое обследование в эту пятницу.

7 декабря у него диагностировали коронавирус. Обследование показало 30% поражения легких. Ситуация осложняется многочисленными хроническими заболеваниями сердца. У 85-летнего композитора порок сердца и сердечная недостаточность.

Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Москве и в Сочи, а также к фильмам Кончаловского, Тарковского и Михалкова. Меньше недели назад юбилей Артемьева отмечали в Государственном Кремлевском дворце.